Inchiesta rifiuti | chi è Nunzio Perrella | da boss pentito a infiltrato per Fanpage it

Rifiuti - “li buttiamo in un capannone a Verona e lo intestiamo a un ligure”. Quinta puntata dell’Inchiesta di Fanpage : “Lo riempiamo tutto, siamo a casa nostra e nessuno ci romperà i coglioni, rimane là. Noi spendiamo 80mila euro con le spese però gli buttiamo dentro 500-600-700mila euro di materiale e basta. Non parte nessuna denuncia. E lo intestiamo a una ditta che se dovesse succedere qualcosa se la prende nel culo quella là”. Il “materiale” sono Rifiuti pericolosi. Da nascondere in un capannone della provincia di Verona. E’ lo ...

Napoli - Inchiesta rifiuti - confermato sequestro pc e telefono dipendente Sma Chiatto : Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il sequestro del computer e del telefonino di Antonio Chiatto, impiegato della Sma, la società in house della Regione Campania per la tutela dell'...

Elezioni e Inchiesta rifiuti - De Luca all'attacco : 'Solo porcherie. Il M5S? Ha truffato gli italiani' : Il M5s per dieci anni ha truffato gli italiani e raccontato che l'Italia, tranne loro, è costituita da un mondo di delinquenti, imbroglioni e incapaci . Hanno diffuso un linguaggio aggressivo al ...

Inchiesta Fanpage atto quarto al nord : una 'dama di mezzo' tra rifiuti e mazzette : Grazia Canuto, moglie di un ufficiale dell'Esercito, negli incontri con l'ex boss Nunzio Perrella e un imprenditore di Marghera di sua conoscenza, sostiene di poter 'ripulire' il denaro sporco -

Inchiesta rifiuti - De Raho : "Ok smascherare - ma bisogna seguire le regole" : Il procuratore nazionale antimafia commenta l'Inchiesta giornalistica di Fanpage. "Creare situazione illegalità determina concorso nel reato". Parla anche di...

Napoli - Cantone : “Rifiuti? Con affidamento diretto rischio infiltrazione. Perplesso su modalità video Inchiesta” : “In questi ultimi giorni girano dei video che dimostrano come, laddove non ci sono regole, a farla da padrone è la criminalità organizzata. Gli affidamenti diretti sono l’anticamera dell’infiltrazione mafiosa negli appalti”. A dirlo Raffaele Cantone, presidente Anac, alla Luiss per un seminario sul contrasto alla corruzione, in riferimento all’inchiesta sulle ecoballe in Campania e legando il tema alla proposta di ...

Corruzione e rifiuti : in arrivo nuove puntate della videoInchiesta di Fanpage : Spunta un affare a Porto Marghera per un deposito di stoccaggio di gas. Oggi a Napoli incontro tra il presidente dell'Anac Cantone e il procuratore capo Melillo -

Inchiesta rifiuti Napoli/ Video Fanpage - scontro su Vincenzo De Luca tra Sgarbi e Giarrusso a Matrix : Inchiesta rifiuti Napoli, l'Inchiesta di Fanpage scuote il mondo politico: ieri sera a Matrix duro confronto tra Dino Giarrusso (M5S) e Vittorio Sgarbi (Centrodestra)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 04:08:00 GMT)

Napoli - Inchiesta rifiuti – la Sma nel mirino della Finanza per 200mila euro di spese ingiustificate : C’è anche un altro fronte sulla Sma – l’azienda regionale della Campania che dovrebbe occuparsi di emergenza rifiuti (rimozione fanghi, incendi) – finita nella bufera per l’inchiesta di Fanpage.it. Il Mattino scrive che – per eludere gli accertamenti della Guardia di Finanza – dall’azienda è stata presentata una denuncia molto particolare: e cioè di aver smarrito scontrini fiscali, rendiconti di ...

Una terza persona si è dimessa per l’Inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania : È il presidente di una società pubblica che gestisce rifiuti in Campania: nel video girato dall'infiltrato del giornale un suo collaboratore sembra accettare una tangente The post Una terza persona si è dimessa per l’inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania appeared first on Il Post.

Inchiesta rifiuti - Renzi : “De Luca coraggioso - è uno dei pochi che si è dimesso per avviso di garanzia” : “De Luca si è dimesso, io credo sia un gesto di coraggio, è uno dei pochi che si è dimesso per un avviso di garanzia e io credo che l’avviso di garanzia non debba portare alle dimissioni, le sentenze possono portare a dimissioni. Mi ha colpito il tono della polemica, Di Maio a detto a De Luca “assassino”. Se qualcuno lo dice a me, io lo querelo. De Luca ha querelato Di Maio, e poiché Di Maio dice di essere un cittadino ...

Inchiesta rifiuti - Biagio Iacolare si dimetterà da presidenza Sma : Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, società in house della Regione per la tutela dell'ambiente, coinvolto nell'Inchiesta della procura di Napoli su promesse di tangenti...