Incendi | rogo in autofficina nel palermitano | un uomo ustionato 2

Incendi : rogo in autofficina nel palermitano - un uomo ustionato : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Un uomo è rimasto gravemente ustionato in un Incendio divampato stamani a Carini, in provincia di Palermo. Secondo le prime informazioni, le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono sviluppate in un'autofficina in via Francesco Crispi 16. Sul posto c'è una squadr

Incendi : rogo in autofficina nel palermitano - un uomo ustionato : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – Un uomo è rimasto gravemente ustionato in un Incendio divampato stamani a Carini, in provincia di Palermo. Secondo le prime informazioni, le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono sviluppate in un’autofficina in via Francesco Crispi 16. Sul posto c’è una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri. “Il rogo è sotto controllo” spiegano dalla sala operativa dei pompieri. Nella ...

Cologno Monzese - maxi-rogo in un sito di stoccaggio della carta | Foto | Video | “Incendio doloso - no pericoli per salute” : Cologno Monzese, maxi-rogo in un sito di stoccaggio della carta | Foto | Video | “Incendio doloso, no pericoli per salute” Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a domare il rogo dopo diverse ore. Evacuate […] L'articolo Cologno Monzese, maxi-rogo in un sito di stoccaggio della carta | Foto | ...

Cologno - maxi-rogo in cartiera : crollato il tetto - evacuate 12 famiglie | Foto | Video | "Incendio doloso - no pericoli per salute" : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a domare il rogo dopo diverse ore. evacuate 12 famiglie residenti in due palazzine nei dintorni. Verifiche per la presenza di amianto nel tetto della struttura

Incendio cartiera Cologno Monzese/ Milano - video : rogo doloso spaventa Barbara D’Urso. “Amianto nei limiti” : Cologno Monzese, Incendio doloso in una cartiera: video Vigili del Fuoco vicino a Milano, azienda stoccaggio carta Alfa Maceri in fiamme vicino a Mediaset. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:50:00 GMT)

COLOGNO MONZESE - IncendiO CARTIERA/ Video - Milano : “rogo doloso” e allerta amianto vicino a Mediaset : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, maxi rogo doloso nell'azienda di stoccaggio carta vicino a Mediaset. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Milano - vasto Incendio in cartiera a Cologno Monzese : rogo sotto controllo - verifiche sulla presenza di amianto : sotto controllo l’incendio scoppiato in una cartiera a Cologno Monzese (Milano). “Stiamo verificando fisicamente la composizione dei materiali del tetto: al momento c’è il sospetto che parte del tetto fosse in amianto ma non è assolutamente detto che sia stato coinvolto nell’incendio. Comunque le prime analisi dei fumi escludono pericoli per la salute pubblica,” ha spiegato un dirigente dei Vigili del fuoco del ...

COLOGNO MONZESE - IncendiO IN UNA CARTIERA/ Video Milano - esplosione e maxi rogo : evacuate palazzine : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, esplosione udita e maxi rogo nell'azienda di stoccaggio carta. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Vicenza : Incendio taverna a Thiene - rogo circoscritto dai vigili del fuoco : Vicenza, 8 mar. (AdnKronos) - Alle ore 12, i vigili del fuoco sono intervenuti a in Ca’ Boldrina a Thiene (Vi) per l’incendio di una cucina all’interno di una taverna di un’abitazione. I pompieri intervenuti da Schio con due automezzi sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando l’estensione al r

Incendi : paura a Palermo - rogo divampa in una merceria : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - paura a Palermo per un Incendio in una merceria del centro storico. Le fiamme sono divampate nei locali in piazzetta San Marco. L'allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 14. Sul posto sono giunte immediatamente due squadre e con l'ausili

Rogo al Cis Nola - 4 misure cautelari : Incendio appiccato per assicurazione : Al termine di una lunga attività investigativa condotta dal commissariato di Nola e dal nucleo investigativo antincendi dei Vigili del fuoco di Napoli, coordinati dalla Procura di Nola, è stata data ...

Corea del Sud - Incendio in ospedale : 41 morti e 70 feriti. Peggiore rogo degli ultimi anni : Un incendio è divampato nell’ospedale di Milyang, città sud-orientale della Corea del Sud, causando almeno 41 morti e circa 70 feriti, di cui 13 in condizioni critiche. Si tratta del Peggiore incidente nel paese negli ultimi decenni, che avviene a meno di un mese da quello scoppiato a dicembre in un centro fitness nella città di Jecheon, dove hanno perso la vita 29 persone. Le fiamme si sono sprigionate dalle sale del pronto soccorso al piano ...

Incendio nel Palermitano : canadair in azione - rogo spento : canadair al lavoro a San Martino delle Scale nel Palermitano: nel pomeriggio è scoppiato un Incendio sul Monte Petruso. Le fiamme si sono propagate in breve tempo grazie a vento e temperature superiori alla norma. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo è stato spento in circa 2 ore. L'articolo Incendio nel Palermitano: canadair in azione, rogo spento sembra essere il primo su Meteo Web.

Rogo nel Pavese - Arpa : inquinanti generici da Incendi nella norma : Milano, 4 gen. (askanews) Dalla verifica dei valori degli inquinanti generici tipici degli incendi rilevati dalle centraline della qualità dell'aria nella zona intorno al capannone incendiato a ...