“In quel momento le due bambine…” Omicidio Cisterna di Latina | il dubbio atroce su

“Voglio parlare con Stefano”. Isola - Francesco Monte “Incastrato”. Dopo settimane di sospetti - ecco spuntare quelle parole compromettenti che mettono l’ex tronista nei guai. Ma ora che c’entra De Martino? : Diciamocelo, questa edizione dell’Isola dei famosi è all’insegna delle polemiche. Se state seguendo il programma, capite di cosa parliamo. Ma capite di cosa parliamo anche se non lo seguite perché di sicuro avrete sentito parlare del “canna-gate” e ormai sapete esattamente di che si tratta. Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto suo di droga quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ancora iniziato. ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

“Deve uscire dalla mia vita”. Scaricato così : su due piedi. All’Isola dei Famosi tutto si complica e per il naufrago ignaro si mette male. Dopo quello che è successo in Honduras lei non lo può perdonare : “Inaccettabile!” : All’Isola dei Famosi ne accadono di tutti i colori. In queste settimane c’è stata una vera baraonda di scandali e defezioni e nulla sembra ancora essersi placato. Oltre all’affaire che ha visto coinvolti Eva Henger e Francesco Monte ci sono stati anche altri episodi che hanno dato più di qualche grattacapo ad Alessia Marcuzzi. Nella puntata del 4 marzo di Domenica Live si è tornati a parlare di un altro argomento ...

Commissione banche - niente relazione unitaria : ogni gruppo presenta suo testo. LeU : “In quello di Casini reticenze gravi” : La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario non produrrà al termine dei lavori una relazione unitaria per mancanza di accordo tra i gruppi. Le proposte unitarie emerse nei giorni scorsi, a partire dall’istituzione di una procura nazionale per i reati finanziari, non hanno retto al clima di campagna elettorale. La rottura è stata ufficializzata dopo la riunione dell’ufficio di presidenza. “Si è constatato che ...

Grasso : “In Parlamento con noi solo persone rispettabili e rispettate”. Tasse? “Aboliamo quelle universitarie” : Via le tasse universitarie – “costa poco, 1,6 miliardi” – via il Jobs Act in nome di un nuovo contratto a tutele crescenti, niente favole sul canone Rai e candidati “rispettabili e rispettati” scelti con un codice etico interno. Sono le linee guida tracciate da Piero Grasso nel suo intervento all’assemblea nazionale di Liberi e Uguali. Il neo-leader sembra puntare tutto su giovani e lavoro. “Ci ...