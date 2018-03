In Kenya a 93 anni per fare volontariato | nonna Irma è tornata in Italia | ecco il suo

Nonna Irma a 93 anni in missione umanitaria in Kenya per aiutare i più deboli : Irma Dallarmellina, nota ai più come Nonna Irma, 93 anni, è partita il 20 febbraio da Noventa, in provincia di Vicenza, arrivando in Kenya. Destinazione? Uno sperduto villaggio che accoglie un orfanotrofio, gestito da un missionario vicentino che lei adesso aiuterà per 3-4 anni, assieme alla figlia che l’ha accompagnata nel villaggio dato che la simpatica giovanotta aveva ben chiare da tempo le sue intenzioni, tanto da dire: “Se mi accompagni ...

