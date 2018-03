In arrivo contenuti Battlefield 1 dal CTE | le novità al 15 marzo

Nuovi contenuti in arrivo per Laser League : Sono disponibili i primi contenuti aggiuntivi per Laser League, il futuristico videogioco sportivo multiplayer in stile arcade pubblicato da 505 Games e sviluppato da Roll7, lo studio vincitore del premio BAFTA. Laser League è disponibile ora su Steam in accesso anticipato per PC.Questo pacchetto di Nuovi contenuti include una nuova arena con 4 mappe, due nuove squadre, due Nuovi power up e tre 3 mappe addizionali per le arene già ...

Netflix investirà 8 miliardi di dollari nella produzione di contenuti nel 2018 - in arrivo 700 fra film e serie tv : ...Ryan Murphy Productions hanno siglato con Netflix un accordo quinquennale da 300 milioni di dollari che li condurrà a produrre nuove serie tv e lungometraggi in esclusiva per la piattaforma streaming.

Nuovi contenuti per Star Wars Battlefront 2 - in arrivo le Clone Wars? : Il supporto post lancio per Star Wars Battlefront 2 è tecnicamente già cominciato, con il team di DICE che ha già rilasciato una prima tornata di contenuti gratuiti in concomitanza con l'uscita de Gli Ultimi Jedi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, nel mese di dicembre 2017. Ma quali altre novità sono in arrivo? Ci pensa Dennis Brannvall, design director del titolo ispirato al franchise targato Disney e Lucasarts, a informarci via ...

Star Wars Battlefront 2 - nuovi contenuti arcade in arrivo? : Presto potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti con elementi arcade per Star Wars Battlefront 2. Per gli appassionati di questo gioco inizia a diventare un po’ lungo il raggiungimento dei propri obiettivi e per questo motivo presto potrebbe essere disponibile l’aggiornamento arcade che consentirebbe a tutti di migliorare le prestazioni in modalità PvE. In un primo momento questo aggiornamento era stato pensato per l’allenamento, ma alla fine gli ...