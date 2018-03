Iliad Italia sul piede di guerra | Vodafone | TIM e Wind Tre mettono i bastoni tra le ruote

L’arrivo di Iliad tra ostacoli - asta per il 5G - copertura e test della rete in Italia : Iliad arriverà la prossima estate e gli operatori sembrano avere paura del suo debutto in Italia. Mentre sono in corso i drive test della rete in giro per l'Italia, riceviamo ulteriori conferme della partecipazione del quarto operatore all'asta per le frequenze 5G. L'articolo L’arrivo di Iliad tra ostacoli, asta per il 5G, copertura e test della rete in Italia proviene da TuttoAndroid.

Punta al risparmio Iliad Italia : 1.50 euro al mese in meno il costo medio in Francia : Torna a parlare di Iliad Italia anche Xavier Niel, fondatore del gruppo francese ed ottavo personaggio più benestante del territorio locale (secondo una recente classifica, afferente al 2018, stilata da Forbes). A margine della presentazione dei profitti cumulati presso il mercato transalpino, il primo dirigente ha provveduto a tracciare un interessante parallelismo tra le due realtà. Da quel che si evince da 'Il Sole 24 ORE Radiocor', ...

Iliad si prepara a debuttare in Italia entro l'estate : Teleborsa, - Arriverà presto in Italia un quarto gestore di telefonia mobile . Si tratta dell' operatore mobile low cost francese Iliad del magnate Xavier Niel, da cui gli esperti attendono offerte ...

Iliad pubblica il bilancio 2017 e si prepara per l’Italia : Iliad si è detta pronta ad entrare nel nostro mercato con l'obiettivo di diventare uno dei principali operatori mobile. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Iliad pubblica il bilancio 2017 e si prepara per l’Italia proviene da TuttoAndroid.

Le cinque certezze assolute su Iliad Italia oggi 13 marzo : Manca davvero poco all'uscita di Iliad Italia, il nuovo operatore pronto a dare battaglia a colossi come Wind, Tre, Vodafone e TIM. Come abbiamo riportato nella giornata di ieri sulle nostre pagine, infatti, siamo ormai agli sgoccioli di un countdown che ci sta proponendo anticipazioni interessanti in merito a questo nuovo brand, al punto che oggi grazie ai colleghi di Mondomobileweb possiamo riepilogare tutte le informazioni che sono in nostro ...

Iliad : al via attività in Italia prima dell'estate : Milano, 13 mar. , askanews, - Iliad avvierà entro l'estate la propria attività in Italia, dove diverrà il quarto operatore mobile. Lo ha detto il Cfo, Thomas Reynaud, presentando i risultati 2017 del ...

Iliad in Italia prima dell'estate : Iliad-Free, il colosso francese delle Tlc guidato da Xavier Niel, prevede di lanciare la sua offerta mobile in Italia "prima dell'estate": è quanto indicato alla stampa francese dal direttore generale ...

Tra due settimane il lancio di Iliad Italia? Meglio tenersi pronti : Sono settimane ormai che vi chiedete con una certa insistenza quale sarà la data di partenza di Iliad Italia, il quarto prossimo operatore nazionale che promette l'offerta di tariffe basse, e soprattutto trasparenti? In un tempo di rimodulazioni come quello vigente, servirebbe proprio una bella sferzata in grado di riassestare un po' la situazione a favore dei consumatori, sempre più inermi ed in balia delle decisioni prese dall'alto. Stando ...

Il giorno di Iliad Italia e Vei di Vodafone : tra marzo ed aprile possibili sorprese : Continuano senza sosta i rumors legati al lancio di Iliad Italia, che dovrebbe essere ormai inesorabilmente vicino. Dopo avervi parlato della prima intervista ufficiale di Benedetto Levi (rilasciata a 'Repubblica'), amministratore delegato della società, siamo qui per raccontarvi circa le ultime indiscrezioni raccolte in anteprima da 'mondomobileweb.it', che rivelano dettagli parecchio interessanti. Secondo l'affermato portale, Iliad Italia ...

Iliad Partirà In Italia Dal 26 Marzo? In Arrivo Il Nuovo Operatore Telefonico : Tutto pronto per il lancio di Iliad in Italia: a quanto pare il debutto del Nuovo Operatore Telefonico in Italia potrebbe avvenire entro la fine di Marzo. Ecco i dettagli Iliad In Italia Quando? E’ ormai tutto pronto per il lancio in Italia del Nuovo Operatore Iliad, che si prepara a rivoluzionare completamente il mercato della telefonia […]

Nuovo asso nella manica di Iliad Italia contro Wind Tre : conseguenze vittoria storica in patria : Iliad Italia è pronta a dar battaglia a Wind Tre e agli altri concorrenti nel nostro paese, su questo non ci piove e una notizia proveniente dalla Francia ci da il senso della sua strategia che molto probabilmente vedremo applicata anche entro i nostri confini. E non parliamo solo di piani commerciali ma anche di lotte in tribunale a presunta tutela dei clienti. Come riportato dai colleghi di 4fan.it Iliad (o meglio Freee Mobile in Francia) è ...

Iliad Italia. Il nuovo gestore desiderato dagli italiani : Iliad Italia, il prossimo quarto gestore di telefonia mobile italiano sta arrivando ed è gia molto amato oltre che desiderato da tantissimi utenti italiani, tutti un po’ stanchi delle solite tariffe, delle solite opzioni con penali, costi nascosti: parola d’ordine è chiarezza e semplicità e Iliad sembra pronto a soddisfare entrambe. Iliad sarà il quarto gestore mobile italiano. Al momento ribadiamo che non ...

Tariffe Iliad Italia economiche e di qualità : parla l’AD della società : Dopo avervi parlato in prima mattinata del canale di distribuzione che utilizzerà Iliad Italia per i propri servizi, ci spostiamo sull'intervista rilasciata da Benedetto Levi (amministratore delegato della società gestente il prossimo quarto operatore nazionale di origine francese) ai microfoni di 'Repubblica', prontamente riportata dai colleghi di 'UniversoFree.com'. L'idea di partenza, che alimenta i futuri piani del gestore, è quella di ...

Dove si potranno attivare le promozioni Iliad Italia : la situazione oggi 6 marzo : Dovremmo essere agli sgoccioli nella fase di preparazione per l'uscita di Iliad Italia. Ormai i segnali in questo senso sono innumerevoli, come del resto abbiamo potuto notare nella giornata di ieri quando vi ho riportato la notizia dell'apparizione dell'operatore in questione tra quelli disponibili su specifici device con Android Oreo. Un altro grande dilemma riguardante il nuovo operatore pronto a sbarcare nel nostro Paese riguarda la ...