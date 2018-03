“Ilary… non ti si può guardare” Buccia di banana per lady Totti Un look che ha fatto

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) C’è una domanda che serpeggia nei corridoi del gossip. Una domanda, un annoso dubbio che tutti hanno ma che in pochi hanno il coraggio di esprimere: ma Ilary Blasi come sceglie i vestiti?è una bellissima donna, vanta un fisico perfetto e potrebbe veramente indossare ciò che vuole, le sta tutto bene. Ma forse no. Effettivamente ci sono degli abiti che nessuno dovrebbe indossare, capi d’abbigliamento che nessuno dovrebbe creare, eppure li se li mette. Ma perché?! Già nel corso del Grande Fratello Vip aveva dato alcune prove non proprio brillanti, tutti ricorderanno quelalla Jennifer on the block appena uscita dal Bronx che avevaa botte con Uma Turman in Kill Bill: orecchini giganti, tutona con zip e trucco leggermente pesante. In molti pensavano che dopo le critiche a rotta di collo, la conduttrice de Le Iene avrebbe preso qualche provvedimento, ...