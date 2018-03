Il teatro che indaga il valore delle fragilità

'Giudizio universale' - Michelangelo e la Cappella Sistina diventa un live show - teatro/Danza - Spettacoli : Così come è concreto il rischi 'effetto Disneyland', che peraltro lo stesso Balich ha menzionato tra le righe: 'Solo nei parchi tematici esistono Spettacoli del genere'. Ma il patrocinio del Mibact, ...

“Ho un tumore al cervello”. L’amata cantante confessa il suo male. Sale sul palco nel teatro sold out - canta ma dimentica le parole. Poi il malore - la corsa in ospedale e la terribile diagnosi : “Una tragedia - stava combattendo anche contro il tumore al seno” : Tutto è iniziato durante un’esibizione. Nel corso di un concerto di fronte a una platea adorante ha iniziato a dimenticare le parole. Per un’artista di lungo corso come lei era una cosa stranissima. Poi dopo lo spettacolo un malore, il ricovero e poi la terribile diagnosi. Lorna Luft attrice e cantante statunitense, attiva in campo teatrale, televisivo e cinematografico, figlia di Judy Garland e del produttore Sid Luft e ...

La «bomba» Giorgio Adamo cantante che viene dal teatro : Angela Lonardo «Mi spoglio delle sicurezze e, ancora una volta, mi rimetto in gioco». Dopo anni di concerti e tre album incisi con il gruppo rock Stamina, Giorgio Adamo ha incontrato il musical. Da ...

'È stata come la finale dei mondiali. Montecosaro era tutto in un teatro. Ed io ero l'unico che sapeva come finiva' - di N. Moncalero - : Di sicuro voglio sfruttare al massimo la notorietà che mi può dare Masterchef, e voglio lavorare nel mondo della ristorazione. Non so se sarà un ristorante o una gastronomia, non so se ci vorranno ...

Simone Scipioni - vincitore di Masterchef : "È stata come la finale dei mondiali. Montecosaro era tutto in un teatro. Ed io ero l’unico che sapeva come finiva" : tutto il paese in un teatro. come se fosse stata una finale della nazionale, o un Lascia e Raddoppia di sessant'anni fa. Tutti a Montecosaro si sono dati appuntamento per vedere insieme cosa avrebbe combinato quel ventenne che un giorno ha deciso di uscire di casa e andare a Milano, davanti le telecamere. A raccontarsi, ma non troppo. Timido, schivo e mai sopra le righe, Simone Scipioni, oggi si può dire è il vincitore della ...

Gli ospiti della semifinale di Sanremo Young il 9 marzo su Rai1 : anche Massimo Ranieri al teatro Ariston : Sono stati annunciati gli ospiti della semifinale di Sanremo Young attesa per questa sera, venerdì 9 marzo, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. Dopo il Festival di Sanremo 2018, il Teatro Ariston accoglie il teen talent condotto su Rai1 da Antonella Clerici che di settimana in settimana vede in sfida i più giovani aspiranti cantanti del panorama musicale italiano. Carlo Conti e Massimo Ranieri sono gli ospiti della semifinale di ...

Il gran teatro della Recherche : Nel corso degli spettacoli hanno preso virtualmente forma, attraverso le parole e la recitazione, il grand Hotel de Balbec , la cittadina di Combray , l' Opéra di Parigi , i giardini di Versailles , ...

Roma - Sgarbi in teatro dal 15 marzo racconta il 'suo' Michelangelo : 'Più che di un'esperienza umana, è il racconto della contemporaneità di un pensiero, così grande che ogni artista con lui deve fare i conti. È una contemporaneità del mondo delle idee, delle ...

A teatro - il circo che non ti aspetti con 'Una parola che manca' : Uno spettacolo che si propone come un modo poetico e delicato per raccontare e riflettere sui disturbi specifici dell'apprendimento. È questo, 'Una parola che manca' , lavoro di ricerca realizzato ...

Max Gazzè in Alchemaya in agosto al teatro Antico di Taormina : Per l’originale progetto live, accompagnato da una grande orchestra, sono stati scelti luoghi importanti per il loro peso culturale

Marsala - con il concerto di Sergio Cammariere arriva al teatro Impero anche... il pubblico : Non è stato un sold out , tuttavia, considerando il numero di spettatori degli spettacoli precedenti, si può considerare un grande successo. Sono venuti da tutta la Sicilia per assistere al suo ...

Marsala - "Che rimanga tra noi". Uno spettacolo serio di teatro Ragazzi. D'Altra Parte... : di Katia Regina. Un'incursione nel mondo del Teatro Ragazzi. E Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno. Perché siamo tutti bravi a dire che i ragazzi vanno allenati al bello senza però vigilare su ciò ...

DAVID RIONDINO/ Ancora a teatro con Flavio Oreglio e in libreria (Che tempo che fa) : Questa sera tra gli ospiti di Che tempo che fa ci sarà anche DAVID RIONDINO. Per quanti seguono da anni le trasmissioni di Fabio Fazio si tratta di una vecchia conoscenza(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:30:00 GMT)

GIANNI FANTONI/ Pronto a portare Fantozzi a teatro (Che tempo che fa) : Questa sera a Che tempo che fa, in onda su Rai 1, troveremo tra gli ospiti GIANNI FANTONI, attore comico che nella sua carriera ha condotto anche Striscia la notizia(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:15:00 GMT)