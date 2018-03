Il sondaggio fra gli elettori Pd del 15 marzo 2018

Ratzinger in difesa di Bergoglio? Tutta una manovra della curia 5 anni di Francesco : sondaggio : Strano siparietto in Vaticano nell’anniversario del quinto pontificato di Papa Bergoglio. L’occasione è stata la presentazione della collana “La teologia di Papa Francesco” con una lettera di Ratzinger letta dal prefetto della Segreteria per la Comunicazione Dario Viganò Segui su affaritaliani.it