Il sito che trasforma ogni città in uno sfondo per smartphone

Infortunio Kean - che tegola : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Kean – L’Hellas Verona FC comunica che il calciatore Moise Kean è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva di 3° grado del tendine dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico. L'articolo Infortunio Kean, che tegola: ecco l’esito degli accertamenti sembra ...

Ricerche Lago Maggiore senza esito : una settimana fa la tragedia di Francesco : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ricerche Lago Maggiore senza ...

«Prenota qui il tuo reddito di cittadinanza» Il sito satirico che ti spiega come ottenerlo : Si tratta di un'iniziativa ironica e provocatoria del team Ars Digitalia che arriva dopo le bufale circolate online negli scorsi giorni e le polemiche sulle notizie dei Caf presi d'assalto in Puglia. Ma l'idea vuole anche sensibilizzare gli utenti a prestare attenzione ai falsi moduli online

Luca Guadagnino - Chiamami col tuo nome/ Elezioni - dobbiamo ascoltare esito delle urne (Che tempo che fa) : Luca Guadagnino, regista del film Chiamami col tuo nome, sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera. Già prepara il sequel della pellicola(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Perù - Machu Picchu a rischio/ La terra si spacca : potrebbe sprofondare il sito archeologico inca? : Perù, Machu Picchu a rischio, la terra si spacca: potrebbe sprofondare il sito archeologico inca? Una crepa lunga due chilometri rischia di far sprofondare il noto sito(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:53:00 GMT)

Pompei - Nuovi scavi e scoperte grazie all'hi-tech - la rivoluzione nel sito archeologico : ... si distinse nella ricerca e tutela in archeologia sui quei territori oltre che nella creazione e lo sviluppo di una qualificata rete di musei, di rango nazionale, nella politica di moderna ...

Speleo sub in tutte le grotte - ma le ricerche del 76enne senza esito : Approfondimenti ricerche via terra e via mare di un pescatore: a riva solo la sua canna da pesca 3 marzo 2018 ricerche senza sosta del 76enne: vista una sagoma, ma falso allarme 4 marzo 2018 Pescatore ...

Anisakidosi : una pericolosa parassitosi che colpisce il pesce crudo : Mangiare pesce crudo non è mai stato così di moda nel nostro paese. Il sushi, in particolare, è ormai un piatto comune grazie alla formula ”All You Can Eat” che offre la possibilità di mangiare ciò che si vuole ad un prezzo prefissato. Ma proprio il sushi è finito nell’occhio del ciclone per il rischio Anisakidosi, altrimenti nota come “malattia del verme delle aringhe”, una parassitosi che può colpire l’uomo, causata da vermi tondi (nematodi), ...

Anisakidosi : una pericolosa parassitosi che colpisce il pesce crudo : Mangiare pesce crudo non è mai stato così di moda nel nostro paese. Il sushi, in particolare, è ormai un piatto comune grazie alla formula ”All You Can Eat” che offre la possibilità di mangiare ciò che si vuole ad un prezzo prefissato. Ma proprio il sushi è finito nell’occhio del ciclone per il rischio Anisakidosi, altrimenti nota come “malattia del verme delle aringhe”, una parassitosi che può colpire l’uomo, causata da vermi tondi (nematodi), ...

Rete al femminile - anche ad Ascoli Piceno online il nuovo sito tutto in rosa : Sempre più donne decidono di mettersi in proprio come un'opportunità concreta del mondo del lavoro e sempre più spesso decidono di farlo mettendosi in gioco con lavori non convenzionali. Per queste ...

Davide Astori morto per una bradiaritmia/ L'esito dell'autopsia : entro 60 giorni eventuali cause genetiche : La morte di Davide Astori per arresto cardiaco ha riacceso l'attenzione sulle patologie coronariche difficili da diagnosticare e che colpiscono i più giovani quali la Sindrone di Brugada(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:23:00 GMT)

Liberoquotidiano.it - nuovo record del sito dopo le elezioni politiche : Sei milioni di volte grazie! Già, perché ieri - lunedì 5 marzo -, all'indomani delle elezioni politiche , Liberoquotidiano.it ha ritoccato il suo record storico di accesi. Nella giornata dello spoglio, nelle prime ore in cui si è iniziato a ragionare sull'Italia (e sul Parlamento) che sarà, abbiamo

Morte Astori - ecco l’esito dell’autopsia; “morte cardiaca senza evidenze macroscopiche” : Morte Astori, arrivano le prime indiscrezioni sull’autopsia. Per Davide Astori una Morte cardiaca senza evidenze macroscopiche. L’autopsia ha dato questo esito, rivelato da gianlucadimarzio.com. I battiti del calciatore sono pian piano rallentati sino all’epilogo che ben conosciamo, senza particolari evidenze dal punto di vista autoptico. Gli esami istologici che entro 60 giorni verranno eseguiti, potranno dire di più in merito ...

Milano sconta l'esito incerto delle elezioni politiche : Gli altri mercati di Eurolandia, invece, sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea ...