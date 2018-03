Il Segreto | torna il serale | ecco quando

Il Segreto trame al 23-03 : Marcela guarita - Candela torna - Camila sviene Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il grave incidente di Prudencio [Video]. Le trame settimanali dal 19 al 23 marzo rivelano che ci saranno buone notizie per Marcela, mentre un ritorno a Puente Viejo emozionera' i fans di Canale 5. Anticipazioni ''Il Segreto'': Marcela esce dal coma Le anticipazioni delle puntate [Video] de ''Il ...

Il Segreto trame al 23-03 : Marcela guarita - Candela torna - Camila sviene : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il grave incidente di Prudencio. Le trame settimanali dal 19 al 23 marzo rivelano che ci saranno buone notizie per Marcela, mentre un ritorno a Puente Viejo emozionerà i fans di Canale 5. Anticipazioni ''Il Segreto'': Marcela esce dal coma Le anticipazioni delle puntate de ''Il Segreto'' trasmesse ...

Maria torna al Segreto : da Cuba a Puente Viejo - anticipazioni sulle nuove puntate : Maria torna al Segreto da Cuba? A Puente Viejo ci saranno altri problemi da risolvere: credeva di aver ritrovato la serenità dopo quello che è successo con suo padre Severiano, ma invece si aprirà un nuovo periodo che la renderà inquieta e che riguarderà Francisca Montenegro in prima persona. Sappiamo tutti come è stato il rapporto fra Francisca e Maria del Segreto: nonostante tutto quello che ha subìto, la ragazza non riuscirà a ...

Il Segreto anticipazioni : Candela torna a Puente Viejo - ecco quando : Anticipazione Il Segreto: ecco quando va in onda il ritorno di Candela a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto ci regalano finalmente delle ottime notizie. A Puente Viejo sembra che la tragedia sia sempre dietro l’angolo, ma stavolta vi parliamo di un lieto evento. Come è già noto a tutti i fan della soap […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Candela torna a Puente Viejo, ecco quando proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto anticipazioni : Candela torna a Puente Viejo - Carmelo sindaco : Anticipazione Il Segreto: Candela decide di tornare a Puente Viejo con Carmelito Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto i telespettatori vedranno Severo non riuscire più a parlare con Candela. Sappiamo bene che la dolce pasticcera è lontana da Puente Viejo insieme al piccolo Carmelito da ormai diverso tempo. La signora Santacruz ha dovuto […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Candela torna a Puente Viejo, Carmelo sindaco ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : ritorna Candela - morirà? Video : Arrivano brutte notizie dalla Spagna a proposito della soap #Il Segreto. Nei prossimi mesi assisteremo a un grande ritorno, quello di Candela Mendizabal. La moglie di Severo tornera' a Puente Viejo [Video] insieme al piccolo Carmelito dopo essere stata a lungo nascosta e creduta morta. L'arrivo di Candela coincidera' con l'esplosione de La Quinta. A mettere l'ordigno sara' il cattivo Cristobal Garrigues. Scopriamo subito che cosa accadra' nelle ...

Il Segreto / Cristobal torna alla tenuta : qual è il piano di Francisca? (Anticipazioni 30 gennaio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 30 gennaio: Lucia viene finalmente cacciata da Los Manantiales da Camila e Hernando? Carmelo scopre una triste verità su Adela.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 13:54:00 GMT)

Megan Montaner - Pepa de Il Segreto - torna su canale 5 : ecco quando e perchè Video : Arriva una bellissima e inaspettata notizia che riguarda #Megan Montaner, la giovane attrice spagnola che è diventata popolare in Italia grazie al suo ruolo della levatrice Pepa nella soap opera Il Segreto di Puente Viejo [Video]. L'artista, insieme ad Alessandro Tiberi, sara' tra i protagonisti della nuova fiction di canale 5 che s'intitola Lontana da te. quando verra' trasmessa in televisione e di che cosa parla? Nel prosieguo dell'articolo ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : MARIANA - si torna a parlare di lei! : Clamorose novità in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto: secondo quanto segnala il portale web Cultura en Serie, Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) dovrà affrontare nuovamente il ricordo della morte della sua amata MARIANA Castañeda (Carlota Barò). Scopriamo perciò insieme che cosa sta effettivamente accadendo negli episodi attualmente in onda in terra iberica… Dando uno uno sguardo alle anticipazioni, si scopre che Nicolas ...

