Il primo obiettivo M5s | via i vitalizi dei deputati

Napoli - arriva Torreira : il centrocampista della Samp primo obiettivo per il centrocampo : Napoli, arriva Torreira: il centrocampista della Samp primo obiettivo per il centrocampo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, arriva Torreira- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, il Napoli sarebbe pronto a mettere le mani su Torreria, centrocampista attualmente in forza alla Sampdoria. Il giocatore piace ...

Vademecum del deputato 5 stelle. Venerdì il primo incontro : no questioni politiche per evitare fughe di notizie. Obiettivo evitare i "paradossi" 2013 : Un ritorno alle origini. Venerdì più di trecento tra deputati e senatori convergeranno a Roma, e si riuniranno in un hotel della zona Parioli. E si assisterà a un amarcord. Troupe all'assalto degli onorevoli, cronisti che proveranno a intrufolarsi in stanze proibite, comunicazione che proverà a tappare falle e buchi. La giornata del Movimento 5 stelle sarà un amarcord delle prime, lunghe settimane della scorsa ...

Pattinaggio artistico - Chiara Calderone e Pietro Papetti al primo Mondiale Junior prima del passaggio di categoria : “L’obiettivo è la qualificazione per il libero”. : ESCLUSIVA – Chiara Calderone e Pietro Papetti, danzatori sul ghiaccio tesserati con la società Agorà Skating Team di Milano, si apprestano a partecipare al loro primo Campionato del Mondo Junior insieme, che si svolgerà nella città di Sofia (Bulgaria) dal 7 all’11 marzo. La coppia, di nuova formazione, ha deciso di iniziare la propria avventura nell’estate 2017; dopo pochissimi allenamenti gli atleti azzurri hanno partecipato ...

Elezioni - Boschi : “Pd primo partito? E’ un obiettivo alla nostra portata” : “Il Pd lavora per essere il primo partito in Italia. Sono convinta che questo sia un obiettivo alla nostra portata il 4 marzo“. Lo ha detto Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del consiglio, a Bologna per firmare con alcuni sindaci di varie parti d’Italia, l’accordo per i finanziamenti sui piani periferie. “Io credo – ha detto parlando della situazione bolognese – che il Pd sarà il primo ...

Salvini - obiettivo è primo premier Lega : ANSA, - ROMA, 21 FEB - "Ci presentiamo con il simbolo Lega con Salvini. L'obiettivo è portare il primo leghista al governo del paese, altri nomi non ci interessano". Così il leader della Lega, Matteo ...

Leucemia - primo caso di bimbo guarito con la terapia genica : “L’obiettivo è evitare il trapianto di midollo” : Arrivare ad eliminare, nel prossimo futuro, la necessità del trapianto di midollo osseo nei bambini con Leucemia linfoblastica acuta grazie all’utilizzo della terapia genica: è l’obiettivo indicato dal direttore del dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica, terapia Cellulare e genica dell’Ospedale Bambino Gesu’, Franco Locatelli, che per la prima volta in Italia ha utilizzato la tecnica “rivoluzionaria” ...

Corradi : 'primo obiettivo i diritti tv' : 'Con Malago' abbiamo parlato di quello che c'e' da fare, sul piatto ci sono cose importanti. Adesso il presidente deve ottemperare a uno dei suoi doveri e andare a seguire le Olimpiadi: noi in questo ...

Calciomercato Roma/ News - Verdi bloccato : è lui il primo obiettivo per l’estate (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il club capitolino avrebbe già individuato il primo rinforzo per la prossima estate, il gioiello Verdi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Berlusconi : Flat tax nostro primo obiettivo : Silvio Berlusconi prosegue nella sua campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. Il Cavaliere è intervenuto ai microfoni di Radio 101 per spiegare il suo programma per il rilancio del Paese. E così Berlusconi sottolinea l'importanza dell'introduzione della Flat tax: "La Flat tax è il nostro primo obiettivo, la chiave di volta di tutta la nostra politica economica. In Italia c’è un livello di ...

Amazon primo marchio al mondoGoogle e Apple "arrancano"Obiettivo 2018 : acquisire una banca : Amazon è il marchio dal maggior valore economico al mondo, davanti ad Apple e Google. Il gigante dell’e-commerce ha incrementato in un anno il proprio valore del 42% per un totale di 150.8 miliardi di dollari Segui su affaritaliani.it

Dalla Francia : 'Alex Sandro primo obiettivo del Psg' : ROMA - Dopo i fuochi d'artificio della scorsa estate, il mercato di gennaio del Psg sarà inevitabilmente low profile per non innervosire ulteriormente la Uefa con i limiti imposti dal fair play ...

Calciomercato Spal - De Maio primo obiettivo in lista : FERRARA - La Spal ha già fatto tanto sul mercato invernale, ma il lavoro del ds Vagnati non è ancora finito. Gli obiettivi restano i soliti: Sebastian De Maio è il primo della lista, col Bologna che ...

Promesse elettorali - Gentiloni : “Non scardinare pensioni e fisco. Il calo del debito dev’essere il primo obiettivo” : “Non è tempo di scardinare i pilastri del nostro sistema, da quello pensionistico a quello fiscale. Non è tempo di cicale ma è il tempo della competenza, della serietà”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, durante l’inaugurazione dell’anno dell’università Luiss di Roma. Chiaro il riferimento alle tante Promesse elettorali delle ultime settimane, tra cui la flat tax e l’abolizione della legge Fornero, che ...

Deulofeu al Napoli?/ Calciomercato gennaio : lo spagnolo diventa il primo obiettivo per l'attacco : Deulofeu al Napoli? Calciomercato gennaio, il laterale spagnolo del Barcellona diventa il primo obiettivo dei partenopei che hanno già incassato il rifiuto da parte di Simone Verdi(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 15:04:00 GMT)