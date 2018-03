Il premio Nobel Ei-ichi Negishi trovato in stato confusionale e la moglie morta in una

Mistero in Illinois : il premio Nobel Ei-Ichi Negishi in stato confusionale - la moglie Sumire Negishi trovata morta in una discarica : Il Nobel trovato in stato confusionale, sua moglie morta. È giallo sull'incidente che ha visto coinvolto Ei-Ichi Negishi, 82enne chimico giapponese vincitore del premio Nobel, e la moglie Sumire Negishi 80 anni.Lunedì era stata segnalata la scomparsa del chimico che insegna alla Purdue University nel vicino stato dell'Indiana, e di sua moglie. La polizia li ha trovati martedì mattina a circa 320 miglia a nord-est della loro ...

Stephen Hawking - sognava di superare Einstein e scommetteva enciclopedie di baseball con il premio Nobel Thorne : Stephen Hawking, scomparso nella notte all’età di 76 anni, è stato molto più di uno scienziato rivoluzionario. Forse dopo Albert Einstein nessuno studioso ha saputo colpire così tanto l’immaginario collettivo. Con le sue parole, con le sue riflessioni, su Dio o gli alieni, condite sempre da un’ironia fuori dal comune. A chi si lasciava vincere dalla depressione diceva scherzando: “Se ti senti in un buco nero, sappi che c’è una via d’uscita”. Il ...

Stephen Hawking : ecco perché non hai mai vinto il premio Nobel per la Fisica : Stephen Hawking, morto oggi all’età di 76 anni nella sua casa a Cambridge, è stato uno degli astrofisici più influenti della storia di tutti i tempi, considerato da molti come il genio di un’intera generazione. Autore di “A Brief History of Time”, Hawking è stato una leggenda vivente nel campo della cosmologia. Era famoso soprattutto per i suoi studi sui buchi neri e sulla relatività, che hanno rivoluzionato il modo di vedere e studiare ...

Scotti sulle dichiarazioni di Luc Montagnier : “Un premio Nobel non dovrebbe mettersi in ridicolo” : «Quando si affronta il tema dei vaccini è bene che si faccia molta attenzione. E’ bene fare solo affermazioni che non possano essere travisate e strumentalizzate. Voglio ironicamente sperare che il senso delle affermazioni di Luc Montagnier, che inevitabilmente prestano il fianco alla propaganda no vax, siano il frutto di una traduzione poco fedele. Proprio lui, che ha vinto un Nobel per la medicina, non dovrebbe continuare a mettersi in ...

È morto Pierluigi Pirandello - ultimo erede della famiglia del premio Nobel : Pierluigi Pirandello, nipote del drammaturgo e scrittore siciliano premio Nobel Luigi Pirandello e figlio di Fausto, artista figurativo di grande talento della Scuola Romana, è morto ieri a Roma all'...

Usa - morto il premio Nobel per la Medicina Gunter Blobel : E' morto a New York all'età di 81 anni Gunter Blobel, biologo molecolare che nel 1999 vinse il premio Nobel per la Medicina. Il suo merito fu quello di aver scoperto i segnali intrinseci delle ...

Usa - morto Blobel premio Nobel medicina : 6.30 E' morto a 81 anni Gunter Blobel, biologo molecolare che nel 1999 vinse il premio Nobel per la medicina. Il suo merito quello di aver scoperto dei segnali intrinseci delle proteine che governano la loro posizione e il loro trasporto all'interno della cellula. Gli esperimenti hanno rivelato un comportamento delle proteine come se avessero uno 'zip code', una sorte di codice postale virtuale che le guida esattamente li' dove servono, che ...

I Metallica riceveranno il 'premio Nobel della musica' - : Il Polar prize svedese, dal 1992, viene assegnato a diverse personalità del mondo della musica, dal pop alla classica contemporanea. È la prima volta che se l'aggiudica una band metal

premio Polar Music 2018 ai Metallica - Nobel della Musica per la prima volta ad una band metal : “Andrà in beneficenza” : Mentre è in scena la tranche europea del loro tour a supporto dell'ultimo album, Hardwired… To Self-Destruct, è arrivata l'assegnazione del Premio Polar Music 2018 ai metallica. Per la prima volta una band metal riesce ad ottenere quello che viene considerato il Premio Nobel della Musica, di cui in passato sono stati insigniti, tra gli altri, artisti come Pink Floyd, Led Zeppelin, Bob Dylan, Sting, Chuck Berry e il nostro Ennio ...

Membro Cio di Pyongyang : 'Candidiamo l'hockey al premio Nobel per la pace' : Giunto a Casa Italia assieme con Mario Pescante, anche lui Membro del Cio, Chang Ung ha subito voluto sottolineare che 'lo sport, ma anche l'arte, la danza e la musica, superano la politica'. Ex ...

Roubini cita premio Nobel Phelps su paragone Trump e Germania nazista e Italia fascista : Il rischio è di uno scenario in cui "l'interventismo economico dell'amministrazione di Trump finisca per andare akl di là del tradizionale protezionismo". Lo scrive Nouriel Roubini, in un articolo ...

Cent’anni di Nelson Mandela : ecco un’app per scoprire i luoghi del premio Nobel per la Pace : Il 2018 è una data importante per la storia di Nelson Mandela: il 18 luglio si festeggerà infatti il centenario dalla sua nascita. Eletto nel 1994 primo presidente nero del Sudafrica e rimasto in carica fino al 1999, Mandela è il simbolo della Pace mondiale, un impegno che gli è valso il Premio Nobel per la Pace nel 1993. E per celebrare la nascita di questa icona della lotta a favore della liberazione del ventesimo secolo, fervono i ...

Apple aiuterà il premio Nobel Malala a far studiare 100mila ragazze : Da sinistra, Tim Cook, ad di Apple, con Malala Yousafzai (foto: Apple) Malala Yousafzai, il più giovane premio Nobel per la pace della storia, si allea con Apple per sostenere l’istruzione delle ragazze. L’attivista pakistana, da sempre impegnata in campagne per le pari opportunità e la scolarizzazione femminile, guida un fondo, il Malala Fund, che finanzia per dodici anni gli studi di bambine e adolescenti. Da oggi Apple diventa il ...

