Il piano per rivotare a ottobre Presidenze | la Camera ai 5 Stelle In pole position Fico

Matteo Salvini - il sospetto : perché dice no al Pd. piano perfetto per fregare Di Maio e Berlusconi : E vuole pure una maggioranza solida e 'politica'. Obiettivo, questo, forse impossibile nel contesto attuale. Le prospettive sono poche: governo di tutti , cosa che non piace al Carroccio, usando un ...

Bilancio a due colori per La Doria. Stima crescita in piano al 2021 : Teleborsa, - Lo sfavorevole effetto cambi deprime gli utili di La Doria , che riesce comunque a chiudere il 2017 con un miglioramento di margini e fatturato. La società alimentare ha riportato un ...

Bilancio a due colori per La Doria. Stima crescita in piano al 2021 : Lo sfavorevole effetto cambi deprime gli utili di La Doria , che riesce comunque a chiudere il 2017 con un miglioramento di margini e fatturato. La società alimentare ha riportato un utile netto di 30,...

Olimpiadi invernali 2026 - fibrillazioni M5s tra Torino e Milano. Ma per il Cio la candidatura dell’Italia è solo un piano B : A Torino la maggioranza M5s di Chiara Appendino è in fibrillazione per delle Olimpiadi che sicuramente avranno come unica candidata italiana Milano (in Piemonte si disputerebbero al massimo un paio di discipline minori), e forse non si faranno mai in Italia. Nonostante la determinazione (per i suoi detrattori, quasi un’ossessione) di Giovanni Malagò di riportare i Giochi nel nostro Paese, non siamo noi i favoriti per l’edizione invernale del ...

A Roma +20% incidenti stradali mortali; piano anti-buche : 2 mesi per normalità; Scienza invade Roma con 'Eureka' : LA Scienza invade Roma: AL VIA 'EUREKA! IN BIBLIOTECA' Sara' dedicato all'astrofisico Stephen Hawking, scomparso oggi all'eta' di 76 anni, il festival 'Eureka! In biblioteca', che dal 21 marzo al 22 ...

Matteo Salvini - così il leghista sta per mangiarsi Berlusconi : il suo piano : Nel 1993, mentre Berlusconi progettava la propria creatura politica, Salvini era ventenne, teneva in tasca un diploma di liceo classico fresco di stampa e aveva come massima ambizione una vittoria al ...

M5s - ipotesi di 'piano B' per un governo con la Lega : Secondo fonti giornalistiche, se la partita con il Pd fosse chiusa Di Maio punterebbe ad un accordo con Salvini per riscrivere la legge elettorale -

Malagò : 'piano Marshall per lo sport a scuola' : Saremmo imbattibili se potessimo integrare il nostro sistema sportivo con quello che dà la scuola', ha detto il capo dello sport italiano.

M5S - ecco il piano per il lavoro : Il reddito di cittadinanza , gli investimenti produttivi dello Stato nei settori a più alto ritorno occupazionale, con un occhio attendo al Sud a cui destinare il 34% di questi investimenti. E ancora: ...

Il piano M5S per il lavoro ed il reddito di cittadinanza : Accanto al sussidio mensile per chi è sotto la soglia di povertà, le idee per contrastare i robot che minacciano l’occupazione. Il Movimento indica le priorità

Cinque Stelle - il piano per il lavoro e il reddito di cittadinanza : i 6 punti : Accanto al sussidio mensile per chi è sotto la soglia di povertà, le idee per contrastare i robot che minacciano l’occupazione. Il Movimento indica le priorità

Milano - al via piano di riparazione per le buche in strada. FOTO : Milano, al via piano di riparazione per le buche in strada. FOTO Da Niguarda a Isola, passando per la stazione Centrale: anche il capoluogo lombardo è alle prese con problemi di dissesto del manto stradale. Per la manutenzione il Comune ha annunciato un piano da 30 milioni. Previsti oltre 300 interventi fino a maggio. LA ...

Palermo : un disperso a piano Battaglia - ricerche in corso (2) : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - L'uomo si trova a un'altitudine di circa 1900 metri e con temperature vicine allo zero. L'escursionista, che aveva lasciato l'auto nel parcheggio della Battaglietta avventurandosi da solo, ha sbagliato strada perdendo l'orientamento quando è sceso il buio. E' riuscito

Palermo : un disperso a piano Battaglia - ricerche in corso : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Paura nel pomeriggio nel Palermitano per un uomo di 63 anni smarritosi nella zona di Piano Battaglia. L'uomo, uscito per andare a funghi, si è inoltrato nei sentieri impervi non riuscendo più a fare rientro a casa. Immediato l'allarme e le ricerche dei carabinieri che,