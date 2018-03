optimaitalia

: #ACSVersace Il penultimo episodio di American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace segna il debutto alla regi… - OptiMagazine : #ACSVersace Il penultimo episodio di American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace segna il debutto alla regi… - GioelePaglia : RT @TelefilmSpoiler: THE GOOD DOCTOR spoiler: News sul penultimo episodio della stagione! - TelefilmSpoiler : THE GOOD DOCTOR spoiler: News sul penultimo episodio della stagione! -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Matt Bomer è sicuramente entrato a far parte dell'universo di Ryan Murphy e ha voluto prendere parte anche adL'Assassinio dima non nel cast della serie ma dietro la macchina da presa. Ildel secondo capitolo della serie antologica firmata da Murphyil suo debutto alla regia e sicuramente il lavoro è stato ottimo visto il risultato.Sarà per via del racconto struggente di un'infanzia difficile e violenta subita da Andrew Cunanan o per la voglia di Matt Bomer di fare bene, sicuramente ildiL'Assassinio diè uno dei migliori di questo capitolo.L'è andato in onda ieri sera negli Usa e in Italia il pubblico lo vedrà domani, 16 marzo, in prime time su Fox. Ancora una volta ci toccherà fare un passo indietro nella folle storia di Cunanan ma i risultati ...