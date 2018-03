Il Paradosso del Governo di Schrödinger

Il Paradosso del dopo voto : vince chi rinuncia al governo : Forse per districarsi nella giungla di un voto che ha trasformato il Parlamento in un luogo dove è difficile immaginare una maggioranza, più o meno come nella Repubblica di Weimar (anche se il paragone appare fin troppo drammatico), bisogna partire dal presupposto che queste elezioni hanno avuto due vincitori, leghisti e 5stelle, che non hanno vinto.O meglio, due forze politiche che hanno avuto un successo storico, che, però, nelle pieghe di ...

Spazio : spiegato il Paradosso “caldo-freddo” della polvere cosmica : Ci sono casi in natura in cui i misteri scientifici si possono osservare: i ricercatori sono in grado di identificarli, li studiano e ne parlano, eppure restano enigmi inspiegabili. È la storia ad esempio dei cosiddetti gas granulari. Si tratta di particelle che si trovano in piccole quantità sulla Terra sotto forma di minuscoli frammenti di materia dispersi nell’aria, e in abbondanza nello Spazio come polvere interstellare e anelliplanetari. Il ...

Smentito il Paradosso dell'obesità : essere sovrappeso non fa vivere più a lungo : Colpo all'obesity paradox, il paradosso per cui gli obesi vivono più a lungo dei normopeso dopo un evento cardiovascolare. L'ultimo studio prova che i normopeso vivono più a lungo e più sani

Smentito il Paradosso dell’obesità : essere sovrappeso non fa vivere più a lungo : Sia messo agli atti, non c’è paradosso dell’obesità che tenga: sebbene in alcune specifiche situazioni (per esempio dopo un infarto o un ictus) sembri che le persone che pesano più di quanto dovrebbero vivano più a lungo dei normopeso, un nuovo ampio studio di popolazione appena pubblicato su Jama Cardiology dai ricercatori della Northwestern University chiarisce una volta per tutte che essere obesi o in sovrappeso predispone allo sviluppo ...

Veltroni e il “Paradosso italiano” : “No a governicchio di sei mesi - ma accordo su regole per democrazia dell’alternanza” : “Le forze responsabili decidano non di fare un governicchio di sei mesi, ma di fare un passaggio alla democrazia dell’alternanza. Un accordo sulle regole e una distinzione sui programmi”. Cosi’ l’ex segretario del Pd Walter Veltroni nel corso di un intervento alla presentazione del libro del direttore del Corriere Luciano Fontana a Roma. Per poi continuare: “Le maggioranze le devono fare i cittadini col loro ...

Paradosso Italia : è il paese con più siti patrimonio dell'Unesco - ma c'è poco lavoro nella cultura : ... ma la classifica ufficiale stilata Unesco , l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la cultura. Lungo l'arco della penisola Italiana sono 53 siti patrimonio dell'umanità ...

L'ultimo Paradosso del patto tradito tra scuola e famiglia : Un professore è stato picchiato dalla famiglia di uno studente, ma il procedimento disciplinare è stato aperto a suo carico

Insegnanti sviliti e genitori 'in cattedra' - il Paradosso della scuola italiana : Nei casi più gravi diventano un caso di cronaca come è capitato non solo ieri ma anche sabato scorso quando un genitore ha aggredito un vicepreside che aveva rimproverato il figlio. E dieci giorni fa,...

Docenti sviliti e genitori in cattedra - il Paradosso della scuola al contrario : Che farebbe oggi Giovanni Pascoli o Natalino Sapegno, che un tempo insegnavano alle superiori? Come affronterebbero gli studenti e soprattutto i loro genitori? Come si troverebbero in un mestiere che ogni giorno di più diventa uno scontro (a volte anche fisico) con adulti e ragazzi? ...

Il grande Paradosso del maltempo di oggi al Sud : il giorno più freddo dell’anno per un Ciclone Africano che arriva dal Sahara! Appennino sommerso di neve [FOTO] : 1/6 Foto di Andrea Perri ...

Dagli Usa all'Europa/ Il Paradosso della ripresa che agita i mercati : Sicché, in una sola settimana i listini di tutto il mondo hanno mandato in fumo ben 4 mila miliardi di ricchezza azionaria. Ma come - si osserva - mai prima d'ora le aziende americane erano andate ...

Borse - il Paradosso del rischio azionario nascosto dalla bassa volatilità : La vera bolla non sta probabilmente nei mercati finanziari, ma in chi li guida come moderni burattini tecnologici: quegli algoritmi che ormai producono il 66% degli scambi sulle Borse mondiali...

Il Paradosso del castello di Sammezzano : amato ma abbandonato a se stesso : ... costruzione eclettica in stile moresco dotata della magnifica sala dei Gigli o e la cui sala dei Pavoni conta uno dei dieci soffitti più belli del mondo secondo una classifica della Bbc, è dunque ...

Il Paradosso dell’affare Dzeko-Chelsea : l’errore la Roma lo fa con Emerson! : In casa Roma il calciomercato potrebbe vivacizzarsi nelle ultime giornate caldissime di questo mese di gennaio. Il club del patron Pallotta si appresta a cedere Dzeko ed Emerson al Chelsea, per una cifra pari a 50 milioni di euro più 10 di bonus. Ebbene, in questi giorni abbiamo difeso a spada tratta la decisione di fare cassa da parte della Roma per poter finalmente sistemare i conti e rispondere al meglio alle richieste dell’Uefa in ...