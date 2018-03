Il Paese più felice del 2018? La Finlandia L’Italia è solo 47esima

Il Paese più felice del 2018? La Finlandia. L’Italia è solo 47a : Se i finlandesi e gli immigrati che vivono in Finlandia – secondo il nuovo Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018 dell’ONU – sono i più felici del mondo, perlomeno rispetto ai 156 Paesi considerati, gli italiani sono solo al 47° posto della classifica 2015-2017. Il rapporto è stato presentato alla Pontificia Accademia delle Scienze, in Vaticano, ed è in programma un nuovo evento alle Nazioni Unite la prossima settimana, il 20 marzo, in ...

Ecco qual è il Paese più felice del mondo secondo l’ONU : l’Italia molto lontana dalla Top Ten : In occasione della Giornata mondiale della felicità che si celebra il 20 marzo, è stato diffuso il World Happiness Report dell’ONU, la classifica annuale dei Paesi più felici del pianeta. Al primo posto troviamo la Finlandia che ha superato la Norvegia in vetta lo scorso anno. Al terzo posto figura la Danimarca, seguita da Islanda, Svizzera e Olanda. L’Italia? Guadagna una posizione ma si piazza al 47° posto: “I quattro Paesi ...

Onu : Finlandia Paese più felice al mondo : 6.30 In occasione della Giornata mondiale della felicità, che si celebra il 20 marzo, il World Happiness report dell'Onu ha stilato la classifica annuale dei Paesi più felici. Al primo posto c'è la Finlandia, che ha fatto passare la Norvegia al secondo posto. Al terzo posto la Danimarca, seguita da Islanda, Svizzera, Olanda e Canada. L'Italia guadagna una posizione, ma è solo al 47esimo posto. Più ricchi ma meno felici gli Usa, scesi dal ...

Italia - Paese Ue con più professionisti : 14.14 L'Italia è il Paese con il maggior numero di liberi professionisti in Europa: solo quelli iscritti a un albo professionale superano la quota di 1,4mln e costituiscono il 5% delle forze lavoro in Italia e il 25% del complesso del lavoro indipendente. Questi i dati del Rapporto 2017 curato dall'Osservatorio di Confprofessioni. "Criticità ci sono - avverte il presidente di Confprofessioni Stella - a partire dalla contrazione dei redditi dei ...

Elezioni 2018 - l’analisi di Citi : “Mercati scopriranno che politici più preoccupati del proprio futuro invece che del Paese” : Le “cronache da un Paese complicato” non raccontano nulla di buono per i mercati. Almeno questa è la visione di Citi, i cui analisti ritengono che il risultato elettorale ben presto peserà su Piazza Affari. In un report datato 7 marzo, Mauro Baragiola e Tina Fordham si dicono infatti preoccupati per almeno due ragioni: la prima è divisione geografica del voto (Nord contro Sud), la seconda è la debole leadership dei moderati. Per i due esperti, ...

Marchionne : 'Fiducia nel futuro - il Paese ce la farà. Confermo - non riconosco più Renzi' : GINEVRA - 'Ho una grandissima fiducia che il Paese ce la farà, Mattarella ha un grandissimo lavoro da fare'. Lo ha affermato Sergio Marchionne, ad di Fca, rispondendo a una domanda...