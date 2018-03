”Il nuovo uomo”  Cristina Chiabotto | lo scoop è bollente  Il gossip sul nuovo fidanzato

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) Unamore all’orizzonte per Cristina. La notizia sull’ex Miss Italia, reduce da una lunga e sofferta relazione con l’attore Fabio Fulco, è stata lanciata dal settimanale Oggi nel suo ultimo numero uscito questa settimana, fornendo nuovi dettagli sul. In base all’indiscrezione dalla dalla nota rivista, la conduttrice potrebbe infatti essere corteggiata da uno spasimante misterioso, la cui identità non è stata svelata. ”Gira voce che la bella Cristina, archiviata la lunga relazione con lo storicoattore Fabio Fulco, stia cedendo all’insistente corteggiamento di un giovane uomo”, scrive Alberto Dandolo. Il giornalista, sempre informato sulnostrano, ha parlato di un pretendente ”benestante e influente”. Secondo l’indiscrezione del giornale, inoltre, ...