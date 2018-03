Il medley di Cristina D’Avena a Sanremo Young nelle sigle dei cartoni animati | dai Puffi

optimaitalia

: Il medley di @CristinaDAvena a #SanremoYoung nelle sigle dei cartoni animati, dai Puffi a Kiss me Licia (video)… - OptiMagazine : Il medley di @CristinaDAvena a #SanremoYoung nelle sigle dei cartoni animati, dai Puffi a Kiss me Licia (video)… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Giurata dell'Academy del talent show di Rai1,D'Avena asi è prestata ad una serie di duetti con i concorrenti per la semifinale del programma.Nell'appuntamento dedicato ai brani che hanno fatto la storia del Festival di, ha trovato spazio anche unsulle note delledeicon tre dei brani più celebri della D'Avena.La cantante si è esibita con i 6 semifinalisti di, che per il penultimo appuntamento su Rai1 oltre a interpretare brani celebri del Festival della Canzone italiana si sono esibiti in duetto con gli artisti dell'Academy.Con un omaggio ai cartoon più amati del secolo scorso,D'Avena si è esibita con Leonardo De Andreis, Luna Farina, Raffaele Renda, Rocco (protagonista anche di un duetto con il conterraneo Rocco Hunt), Ouiam ed Elena Manuele, sulle note delledi Occhi di Gatto, I ...