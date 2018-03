Il massacro di bambini in Siria prosegue indisturbato Fermiamolo

Guerra in Siria - massacro atroce - Facebook in fiamme : ‘Non si toccano i bambini’ : Non è iniziato da molto questo nuovo anno, eppure è già segnato dalle strazianti urla della Siria . La roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco è un cumulo di macerie, cadaveri e feriti. Strade tinte di rosso, case diventate polvere, macerie ovunque. Questo massacro non dà segni di tentennamenti. Il bilancio di morti e feriti prima della “tregua” Secondo i bilanci fatti al 24 febbraio, prima dell'approvazione della tregua da parte dell’Onu, i ...

Myanmar - per la prima volta l’esercito ammette il massacro di 10 Rohingya. Unicef : “60mila bambini dimenticati” : L’esercito del Myanmar ha ammesso per la prima volta di aver ucciso 10 musulmani Rohingya, i cui corpi erano stati ritrovati nel mese di dicembre in una fossa comune. L’ammissione, la prima di questo tipo dall’inizio dell’offensiva nello stato Rakhine quattro mesi fa, è arrivata mercoledì dallo stesso capo delle forze armate birmane, il generale Min Aung Hlaing. In un post sul suo profilo Facebook, il generale ha parlato per la prima ...