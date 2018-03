Il mare fa bene al cervello e rende felici | lo dice la scienza

soveratoweb

: Io invece sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere 'il mare e il creato' è… - CarloCalenda : Io invece sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere 'il mare e il creato' è… - 66robertoff : RT @CarloCalenda: Io invece sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere 'il mare e il creato' è come… - biabon : RT @CarloCalenda: Io invece sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere 'il mare e il creato' è come… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Nichols 'Blue Mind: The Surprising Science That Shows How Being Near, In , On, Or Under Water Can Make You Happier, Healthier, More Connected, And Better At What You Do' , 'Mente Blu: la...