Il maltempo in Gallura | torna il freddo

maltempo - allerta Burian : scuole chiuse domani 26 Febbraio in Gallura : scuole chiuse domani nei Comuni montani della Gallura. I sindaci di Tempio Pausania, Luras, Calangianus e Bortigiadas hanno emanato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole in previsione dell’arrivo dell’ondata di freddo artico che, secondo le previsioni meteo, portera’ neve e gelate nella parte nord orientale della Sardegna. La sindaca di Luras, Marisa Careddu, ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, ...

maltempo Sardegna : freddo siberiano sull’Isola - neve nel Nuorese e nell’Alta Gallura : freddo siberiano anche in Sardegna : il picco di gelo portato dal vento Burian sarà domenica, ma è già tornata la neve nelle località oltre i 700 metri del Nuorese . Nei paesi oltre i mille metri, come Fonni e Desulo, sono al lavoro i mezzi comunali per liberare le strade interne, mentre i mezzi della Provincia stanno operando sulla Sp 7 Fonni-Desulo. Temperature in calo anche in Gallura : segnalata neve sul Limbara, a Tempio Pausania e a ...

maltempo Sardegna : il maestrale causa problemi a navi e aerei in Gallura : Maltempo e forte vento di maestrale in Sardegna. In Gallura in particolare il maestrale viaggia a circa 100 Km/h. Dopo una piccola pausa concessa nel pomeriggio, le raffiche provenienti da nord ovest hanno sferzato Olbia e il nord-est della Sardegna creando una serie di disagi anche in città. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per alberi divelti, pali della luce, impianti fotovoltaici e pensiline dell’autobus finite a terra. problemi ...