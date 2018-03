Il M5S è già arrivato a quota 34% La Lega al 18 | ha raggiunto il Pd Cosa è cambiato

Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : Non vuole accordi organici ma ribadisce serve 'una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Non sono disponibile a partecipare a un Governo a ogni costo che duri qualche ...

Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : ROMA Berlusconi e Salvini non consumano ancora la rottura ma al momento viaggiano su due strade diverse. Entrambi affermano che si troverà l'accordo prima nel centrodestra, ribadiscono...

Scienza in lutto per la morte di Hawking; M5S avviano consultazioni; Da Ue più soldi per rifugiati siriani in Turchia : Il leader leghista vuole una solida maggioranza politica, senza ricorrere a qualche transfuga qui e la'. Quanto all'ipotesi di una convergenza con Di Maio, 'sui nomi e sui ruoli', spiega Salvini, '...

Silvio vuole governare col Pd E corteggia i parlamentari M5S Ma Salvini cerca l'asse con Di Maio : "Ci potrebbe essere un'ipotesi di un governo di Centrodestra con il Pd che potrebbe appoggiare singoli provvedimenti". Così Berlusconi nell'incontro con i neoeletti azzurri. L'ex premier... Segui su affaritaliani.it

Pd - Martina : «Guiderò il partito con collegialità - M5S e Lega governino». Renzi : «Mi dimetto ma non mollo» : Il presidente del Pd Matteo Orfini ha aperto la direzione del partito dopo la batosta elettorale con la lettura della lettera di dimissioni di Matteo Renzi che oggi non ci sarà e ha scritto su...

Ecco la strategia del M5S per avere il reddito di cittadinanza - senza inguaiare i conti pubblici : Sul Blog delle stelle , organo ufficiale del Movimento 5 stelle, Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro e del welfare del suo Governo, descrive quello che a tutti gli ...

Pd - Orfini : “alleanza con M5S? La nostra fine”/ “Il governo c’è già : Lega e Di Maio han sempre votato insieme” : Matteo Orfini, l'alleanza con M5s sarebbe la fine del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale". Domani la Direzione dem(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Appello della sinistra europea al Pd : "Appoggiate un governo M5S" : La sinistra europea sta mettendo a punto un Appello al Pd affinché appoggi un governo M5S. Ne dà conto l'Adnkronos, secondo cui l'Appello verrà lanciato domani e sarà finalizzato a raccogliere adesioni di parlamentari di diversi gruppi e nazionalità. Lo scopo è agevolare la strada di Luigi Di Maio verso palazzo Chigi, e soprattutto ostacolare un esecutivo a trazione Lega.Ci starebbe lavorando, secondo ...

"Appoggiare un governo M5S? Chi obbliga Pd fa stalking" : "Considero il tentativo di obbligare il Pd a fare la scelta contronatura" di appoggiare un un governo M5S "una sorta di stalking". Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini a 'In mezz'ora in più' ...

Elezioni - Fassina : “Pd? Ha grave atteggiamento vendicativo. M5S ha raccolto il nostro elettorato - dobbiamo confrontarci con loro” : “Il M5S ha raccolto il nostro elettorato, quindi dobbiamo confrontarci con loro. L’atteggiamento vendicativo del Pd è grave”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, nel corso della trasmissione Ho scelto Cusano, su Radio Cusano Campus. “C’è un dato politico dal quale partire” – spiega – “Il Paese ha espresso a grande maggioranza un voto per il cambiamento, per ...

Asse M5S-Lega - ipotesi di accordo "a tempo" : si torna a votare già nel 2019 : Entra nel vivo la trattativa fra le forze politiche sulle nuove presidenze delle Camere, primo step preliminare per la immediatamente successiva trattativa sulla formazione del nuovo governo. Il timing è definito...

Lega e M5S possono governare insieme : è già realtà : Lega e Movimento 5 stelle amministrano insieme Laives, piccolo comune alle porte di Bolzano: l'accordo dura da due anni. Il sindaco: "Abbiamo fatto un accordo basato su un programma di 14 punti e sta...