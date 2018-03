Il gas dei tre mari

gaspare sbotta in diretta all’Isola dei Famosi : “Cret*ni!” : L’Isola: Nino Formicola si arrabbia in diretta La diretta dell’Isola dei Famosi è iniziata con una litigata tra Gaspare e Rosa Perrotta, a causa delle geste che avrebbe fatto Alessia Mancini. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne la sua nemica televisiva riuscirebbe a condizionare il televoto di altri suoi amici, tra cui appunto Bianca Atzei e Gaspare. Rosa ha avuto questo dubbio quando la settimana scorsa prima della ...

Nino Formicola/ gaspare nervoso per il cibo. La gestione non funziona (Isola dei Famosi 2018) : Nino Formicola inizia a mostrare chiari segni di nervosismo. All'Isola dei Famosi 2018, Gaspare contesta alcune dinamiche del gruppo di Naufraghi. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:28:00 GMT)

Denaro su Italgas nel giorno dei conti : Teleborsa, - Avanza Italgas , che guadagna bene, con una variazione dell'1,21%, nel giorno in cui la società pubblicherà i risultati di periodo. Gli acquisti premiano anche le altre utilities: Enel +0,...

L’Isola dei Famosi alla canna del gas punta (ancora) su Valeria Marini : Valeria Marini all'Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi 2018 non sa più dove andare a parare, e si rivolge ancora una volta a Valeria Marini. La bionda show-girl sarà infatti in studio nella puntata di domani e poi partirà alla volta dell’Honduras (ma per vederla in Palapa con gli altri naufraghi bisognerà aspettare la prossima settimana). Una scelta che mette la ciliegina sull’evidente stallo a cui quest’edizione è ...

Cake design e professionisti dei fornelli si danno appuntamento a Gela per il concorso gastronomico 'Terre del Sud' : ... mirato alla crescita personale, professionale e a migliorare il posizionamento nel mondo del lavoro. Altro obiettivo della APCI è quello di proporre al pubblico un'esperienza sensoriale di grande ...

Napoli oltre Gomorra : quattro ergastoli per l'omicidio del boss della paranza dei bimbi : quattro ergastoli per l'omicidio di Emanuele Sibillo, il capo della paranza dei bimbi ucciso a luglio del 2015 nel corso della faida di Forcella. Carcere a vita per Gennaro Buonerba, Antonio Amoroso, ...

Guidare ruspe e sfasciare automobili : a Las Vegas un nuovo «parco dei divertimenti» : Le passioni sono il «motore» della vita e, in questo caso, ancora di più. Chi tra noi, piccoli Ty Pennington che giocavamo con le macchinine e i caterpillar di plastica, non ha mai sognato di Guidare una ruspa o – ancora meglio – di distruggere con la suddetta ruspa una decappottabile rosso fiammante? Bene, in Nevada, più precisamente a Las Vegas, ora il sogno non è più soltanto un sogno. Nella città della perdizione, del denaro, del gioco ...

gaspare - Nino Formicola ha bestemmiato?/ Video - la frase incriminata durante la diretta (Isola dei Famosi) : Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:32:00 GMT)

gaspare - Nino Formicola/ Si salva dalla nomination ma è scontro con Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018) : Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Isola dei Famosi - Cecilia Capriotti : "Non sono rifatta. Se ho un orgasmo ho un'espressione" : Eliminata dall' Isola dei Famosi , Cecilia Capriotti ha avuto modo di rispondere ad alcuni commenti poco carini che sono stati fatti su di lei quando era ancora in Honduras. La showgirl non si è di ...

DIRETTA - Isola dei Famosi - 6^ puntata : chi uscirà tra Paola - Franco e gaspare? : L'Isola dei Famosi torna stasera con una sesta e imperdibile puntata in prime time. Alessia Marcuzzi, con la collaborazione di Stefano De Martino, affronterà le dinamiche che si sono instaurate, durante questa settimana, tra i naufraghi presenti in Honduras. Anche per questa volta la nomination è a tre, infatti potrebbe abbandonare l'Isola uno tra: Paola Di Benedetto, Franco Terlizzi e Gaspare. Stasera scopriremo se Giucas Casella rientrerà in ...

Anatomia di una canzone : Against your will - dei Mamavegas : Matteo Portelli dei Mamavegas racconta come è nato il brano Against you will, contenuto dell’album Mmm. Leggi