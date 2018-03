Il finale di Pretty Little Liars 7 in onda su La5 | l’identità di A finalmente rivelata

optimaitalia

: #PLL #PLLLa5 Il finale di Pretty Little Liars 7 in onda su La5: l'identità di A rivelata al pubblico… - OptiMagazine : #PLL #PLLLa5 Il finale di Pretty Little Liars 7 in onda su La5: l'identità di A rivelata al pubblico… - PLLiarsIta : ATTENZIONE! Domani alle 16:00 verrà trasmesso il GRAN FINALE di Pretty Little Liars su La5 ? - bovcabutera : RT @PLLiarsIta: CURIOSITÀ: Janel ha rivelato che nello spin off 'The Perfectionists' in onda nel 2019 scopriremo cosa è successo a Mary Dra… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Era il 27 giugno scorso quando il pubblico si è ritrovato sui social dopo lo sconvolgentedi7. L'ultimo episodio di stagione e di serie è andato inla scorsa estate negli Usa ma solo oggi sarà nel pomeridiano della rete femminile Mediaset, La5.L'appuntamento con le 4 bugiarde interpretate da Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario e Ashley Benson è fissato per oggi, 15 marzo, alle 16.55 per la gioia di tutti coloro che vedranno o rivedranno la sece ultima parte del maxi episodio dal titolo "Finché morte non ci separi".La serie è arrivata ormai al capolinea e ildi stagione corrisponde anche con quello di serie. In quest'ultimo episodio di7, è passato un anno dalla incarcerazione di Mary Drake e dalla fine del gioco, ma l'identità di A.D. non è mai statae le ragazze continuano la loro vita come se ...