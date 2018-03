Il ' Dottore' cerca di fermare il tempo puntando il decimo titolo mondiale

Blastingnews

: @gaveabreak È urgente!!!!!! Daiiii muovitiiiiiii!!!!!!! Cerca un dottore!!!!! - gennagenni : @gaveabreak È urgente!!!!!! Daiiii muovitiiiiiii!!!!!!! Cerca un dottore!!!!! - bobo_sca : @giuseppededom16 @ZZiliani Fallo di mano di Chiellini? Cerca un dottore bravo!!! MA BRAVO!!! -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Sta per aprirsi la stagione della MotoGp 2018-2019 che si annuncia avvincente e incerta, tanti i piloti in lizza per iltra questi anche Valentino Rossi che nonostante i 39 anni punta ancora una volta a dire la sua. In Qatar favorita d'obbligo la Ducati C'è grande attesa per l'apertura della stagione motociclistica che partirà nella giornata di venerdì con le prime prove libere in Qatar, la Ducati appare ancora una volta favorita dopo le spettacolari performance delle ultime stagioni nella gara di apertura. Le dichiarazioni della vigilia vedono un Dovizioso fiducioso pronto a dare battaglia per ildopo l'ultima stagione strepitosa in cui ha lottato ad armi pari con il fenomeno Marc Marquez, abdicando solo all'ultima gara, dopo aver perso punti preziosi per alcuni errori evitabili e decisivi. Il pilota della rossa ha dichiarato di nutrire molto fiducia nella moto e nel ...