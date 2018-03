Il completo low cost per le emergenze

gqitalia

(Di giovedì 15 marzo 2018) Sono stati 22 milioni i bagagli smarriti, in ritardo, danneggiati o rubati nel 2016. Lo certifica il Baggage Report 2017 di SITA, azienda attiva nei servizi per il trasporto aereo. E se in quella valigia ci fosse l’abitoche avevi piegato con cura per il tuo appuntamento di lavoro? Non ti resta che acquistarne uno. Ma non ti demoralizzare troppo. Perché rimarrai sorpreso dalle opportunità che il mondo del retail può offriti. Il miglior rapporto qualità/prezzo lo promette Zara con l’abitoTraveller Bistrech: blazer a 69,95€ + pantaloni a 39,95€. Per un totale di 109,90€ ti puoi regalare un blazer strutturato bi-stretch nella variante blu marino o azzurro intenso. Colletto con revers classici, pin sull’asola e manica lunga. Fino a 189 cm non sfiguri! Due tasche frontali con patta, una tasca inserita all’altezza del petto con fazzoletto a contrasto incluso e ...