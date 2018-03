Il coltello in legno più affilato al mondo è giapponese

wired

(Di giovedì 15 marzo 2018) Pubblicato dalKiwami Kouba sul suo canale YouTube dal titolo 圧倒的不審者の極み kiwami japan, il video sulda cucina inpiù tagliente al(il primato è autoattribuito da Kouba) sta riscuotendo un certo successo online. Pubblicato a febbraio, il tutorial mostra Kouba alle prese con un blocco di, con l’intera fase di costruzione di uninteramente composto di fibra vegetale eppure affilatissimo. Per costruire l’utensile da cucina, Kouba si è avvalso esclusivamente di un morsetto, di una sega a mano e di carta vetrata. Ti è piaciuto? Guarda anche Macro Room che taglia in due le cose e le filma in macro. IlinpiùalWired.