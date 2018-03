Il capitano della Colombia e il re della coca | ' Andres e Pablo | i due Escobar'

Hockey su pista - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A1 : Sergio Festa fa gioire il Sarzana - Domenico Illuzzi capitano vero : Il rush finale del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista è all’insegna degli italiani. Ancora una volta sono i giocatori del Bel Paese a fare la differenza e a decidere le sorti delle squadre impegnate nel torneo, risultando arbitri della contesa per il primo posto e per l’accesso ai playoff. Il Sarzana si gode la ribalta con un poker d’autore, mentre il Forte dei Marmi preserva la vetta grazie alle giocate delle ...

“Buon viaggio capitano” - il ritorno in campo della Fiorentina nel nome di Astori : Un ultimo saluto commovente, unico, memorabile. Sono in trentacinquemila al Franchi per un nuovo grande abbraccio a Davide Astori, il capitano per sempre che se ne è andato una settimana fa, quando lo hanno ritrovato senza vita a Udine, nel suo letto in albergo. Un silenzio surreale, totale, fatto di dolore e di rispetto ha accompagnato l’ingresso ...

Emozioni e lacrime - Davide Astori diventa “capitano per sempre” della Fiorentina : Il ritorno in campo della squadra viola dopo l’improvvisa scomparsa del suo capitano con striscioni e uno stop al match al 13minuto: è finita 1-0, con gol del sostituto dello sfortunato difensore

“Buon viaggio capitano” - il ritorno in campo della Fiorentina nel nome di Astori : Un ultimo saluto commovente, unico, memorabile. Sono in trentacinquemila al Franchi per un nuovo grande abbraccio a Davide Astori, il capitano per sempre che se ne è andato una settimana fa, quando lo hanno ritrovato senza vita a Udine, nel suo letto in albergo. Un silenzio surreale, totale, fatto di dolore e di rispetto ha accompagnato l’ingresso ...

Davide Astori - il capitano della Fiorentina non è morto di infarto : il brutto sospetto - così poteva salvarsi : Il referto firmato dagli anatomopatologi di Udine recita: 'In base alle evidenze dell' esame autoptico effettuato in data 6 marzo 2018 sul cadavere di Astori Davide Giacomo, in riferimento alla causa ...

Il capitano viola morto a causa della bradiaritmia Video : Il capitano della squadra della Fiorentina, [Video]Davide Astori, è morto lasciando una grande amarezza nel cuore di tutti gli sportivi e non; nessuno dei suoi compagni si sarebbe potuto immaginare che quella cena di sabato 3 marzo sarebbe stata l'ultima con il #difensore classe '87. Dopo la cena, Astori si è divertito giocando alla Playstation insieme al portiere Marco Sportiello, i due si sarebbero poi lasciati alle 23 per andare a dormire in ...

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

Il capitano della Juve femminile diventa una Barbie : Il capitano della Juve femminile diventa una Barbie C’è anche Sara Gama tra le bambole a edizione speciale dedicate al gentil sesso Continua a leggere L'articolo Il capitano della Juve femminile diventa una Barbie proviene da NewsGo.

Funerali Astori - da Buffon a Totti il mondo del calcio piange il capitano della Fiorentina |Il ricordo : Alle 10 nella Basilica di Santa Croce l’addio al difensore della Fiorentina, morto a 31 anni domenica. Centinaia di persone in piazza già nelle prime ore del mattino. Malore per il padre di Francesca Fioretti, la compagna di Astori

Le foto dei funerali di Davide Astori - capitano della Fiorentina : Si sono tenuti questa mattina nella Basilica di Santa Croce a Firenze: nella piazza antistante si sono radunate circa 10.000 persone The post Le foto dei funerali di Davide Astori, capitano della Fiorentina appeared first on Il Post.

Funerali Davide Astori - tutto lo strazio di Francesca Fioretti in una foto. L’arrivo in chiesa della compagna del capitano - distrutta dal dolore e stretta da amici e parenti - è stato uno dei momenti più toccanti - di commozione generale : Davide Astori, l’ultimo saluto al capitano viola, stroncato all’improvviso nel sonno e per cause naturali, come rilevato dall’autopsia, è nella basilica di Santa Croce a Firenze. La ‘sua’ Firenze, la città che non gli ha dato i natali (il calciatore era nato a San Giovanni Bianco, Bergamo) ma che l’ha accolto nell’estate del 2015 dopo una stagione alla Roma. E lì, nella strada dove viveva con la ...

Funerali Astori - da Buffon a Totti il mondo del calcio piange il capitano della Fiorentina | Il ricordo : Lo strazio della compagna Francesca Fioretti, le lacrime di tanti volti noti del mondo del calcio e di tantissimi tifosi che hanno gremito la piazza antistante la basilica. Sciarpe, striscioni, ...

DAVIDE ASTORI - FUNERALI IN SANTA CROCE/ Video - l'ultimo saluto da brividi della folla al capitano viola : I FUNERALI di DAVIDE ASTORI, oggi, alle 10, alla Basilica di SANTA CROCE a Firenze. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:27:00 GMT)

Jovanotti ricorda Davide Astori con La terra degli Uomini : il suo addio al capitano della Fiorentina : Jovanotti ricorda Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso all'improvviso nella notte tra il 3 e il 4 marzo, mentre si trovava in trasferta con la sua squadra a Udine. L'artista di Oh, vita! ha condiviso il brano scelto dai Viola per l'ultimo saluto al compagno e Capitano, che ha lasciato questo mondo con la delicatezza con la quale ha vissuto, anche se sembra ancora tutto troppo inverosimile da accettare, soprattutto perché a 31 ...