Il cammino del Torino nel corso di questa stagione

Gente in cammino di Malika Mokeddem : romanzo autobiografico sullo sfondo della guerra d’Algeria degli anni ’50 : “Lei non era di quelli che comprimono e contano il tempo. Lei, lei era nel movimento, scivolava col tempo e come lui fluiva, simile a una tranquilla feluca su un wadì. Non lo sentiva, non lo contava”. La donna che non conta il tempo, ma che scivola fluida con esso e Zora, una delle donne […]

Fiorentina - Badelj : 'Astori ci ha fatto crescere - dobbiamo continuare il suo cammino' : Milan Badelj , centrocampista della Fiorentina , ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Benevento: ' È stato Astori a far crescere questa squadra che era molto giovane . Il compito nostro sarà ora cercare di proseguire lungo il cammino che lui aveva ...

ARTE/ "La via del Calvario" di Gaetano Previati : un cammino tra Jacopone e Péguy : Ultimato il restauro de "La via al Calvario", torna visibile al pubblico dopo 50 anni la via crucis di Gaetano Previati al Museo Diocesano di Milano. TOMMASO RICCI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:09:00 GMT)ARTE/ Ettore Sottsass, una matita "irregolare" rispettosa della vita altrui, di G. FrangiARTE/ Arturo Tosi, il bello di interrogare la natura e ascoltarne la risposta, di E. Pontiggia

Avversario Lazio è la Dinamo Kiev / Ottavi Europa League - il sorteggio : il cammino delle due squadre : Avversario Lazio sarà la Dinamo Kiev negli Ottavi di Europa League, il sorteggio ha decretato pure che i biancocelesti giocheranno l'andata in casa l'8 marzo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018 : insidia azera per il Portogallo di Ricardinho - l’Ucraina sul cammino delle Furie Rosse : Le due giustiziere dell’Italia sono già fuori dai giochi, ma non è tempo di rimpianti agli Europei 2018 di Calcio a 5. Il programma dei quarti di finale, infatti, si concluderà oggi, martedì 6 febbraio, con le ultime due sfide, che vedranno scendere in campo le due potenze iberiche, il Portogallo e la Spagna, contro avversari sulla carta più deboli, ma dotati di un tasso tecnico importante per provare a mettere in crisi le due ...

Eurovision Song Contest 2018 : prosegue il cammino delle selezioni nazionali verso Lisbona : Eurovision Song Contest 2018: prosegue il cammino delle selezioni nazionali verso Lisbona Euromusica - Dove c'è Musica prosegue la stagione delle selezioni in vista dell’Eurovision Song Contest 2018, in programma 8, 10 e 12 maggio prossimi a Lisbona, in Portogallo. Due finali nazionali hanno visto protagoniste altrettanti paesi già finalisti: Déstination Eurovision, il rinnovato format francese ha… Continue Reading ...

AGLIÈ Avvio del primo Gruppo di cammino ad Agliè : Ciò è ora possibile grazie a Luciano Scienza, che ha raccolto il nostro invito a partecipare al relativo corso di formazione organizzato dall'ASL TO4. Le camminate, non competitive, avranno inizio il ...

Diretta/ Rennes Psg streaming video e tv : il cammino delle squadre. Probabili formazioni - orario - quote : Diretta Rennes Psg streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario, risultato live della semifinale della Coppa di Lega francese. In palio un posto in finale(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:23:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018 : Francia primo ostacolo sul cammino della Spagna verso l’ottavo trofeo - insidia rumena per il Portogallo : C’è la Francia sul cammino della Spagna verso la conquista dell’ottavo titolo continentale. L’esordio delle Furie Rosse negli Europei 2018 di Lubiana sarà tutt’altro che agevole, ma il divario tecnico tra la compagine iberica e le avversarie del gruppo D appare davvero incolmabile. Spagna e Francia si sfideranno domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 20.45 all’Arena Stozice in un match ricco di contenuti tecnici e ...

DECIBEL : Silvio Capeccia - Fulvio Muzio ed Enrico Ruggeri a Sanremo per segnare il cammino del rock italiano : Atteso ritorno al Festival di Sanremo per i DECIBEL che saranno in gara sul palco del Teatro Ariston, nella sezione Campioni, con “LETTERA DAL DUCA”, brano che sarà contenuto nel loro nuovo album d’inediti “L’ANTICRISTO” (Sony Music Italy), in uscita il 16 febbraio. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per i DECIBEL sarà il Maestro Roberto Rossi. Nella copertina de “L’ANTICRISTO” Silvio Capeccia, Fulvio Muzio ed Enrico Ruggeri ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. Il possibile cammino dello spagnolo verso la finale : Ormai ci siamo. Come di consueto il Tennis si ritroverà in questo mese di gennaio per dare il via ufficiale alla stagione con il primo Major dell’annata, l’Australian Open 2018. Lo Slam Australiano ha già preso il via mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione maschile/femminile, che decreteranno i 16 Tennisti con il pass per il main draw. Tuttavia, l’attenzione è per quel che ci riserverà il tabellone principale nato due ...