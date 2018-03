Il cadavere di una donna trovato dagli studenti sul litorale di Paestum

San Fruttuoso - trovato cadavere di un anziano in una buca di via Berno - Ultime Notizie Flash : trovato il corpo di un anziano di 87 anni in una voragine di via Berno a San Fruttuoso nelle prime ore di questa mattina: si pensa ad una caduta accidentale

Studenti scoprono il cadavere di una donna sulla spiaggia : Macabra scoperta questa mattina su una spiaggia a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Un gruppo di Studenti di un liceo di Eboli che stava ripulendo il litorale nell'ambito di un'iniziativa didattica ha scoperto un...

Genova - cadavere di un anziano trovato in una voragine a San Fruttuoso : Il cadavere di un anziano è stato trovato stamani in una voragine che si è aperta da tempo in via Berno, sulle alture di San Fruttuoso, a Genova. La segnalazione del corpo è stata fatta da alcuni abitanti della zona. Al fianco della recinzione che delimita l’area dove si trova il cadavere è stato trovato un paio di ciabatte che potrebbero appartenere all’uomo morto. Sul posto la polizia, un medico legale e i vigili del fuoco chiamati per la ...

Mistero al lago d'Iseo - cadavere di una ragazza riaffiora dalle acque : E' giallo nel bresciano, dove un Cadavere di una donna è riaffiorato dalle acque del lago d'Iseo . Il corpo senza vita della giovane era nello specchio d'acqua che si trova davanti alla pista ...

Trovato cadavere di una 20enne nel lago di Iseo : Il cadavere di una donna di origini indiane, di poco più di 20 anni, residente a Schilpario , Bergamo, è stato Trovato nelle acque del lago di Iseo, sulla sponda bresciana, all'altezza di Marone. Al ...

Una Vita anticipazioni : Simon scopre un cadavere - ecco di chi - puntata 547 Video : #Una Vita anticipazioni: Simon scopre il cadavere di una donna nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5. Cayetana non sembra riprendersi e, dopo aver aggredito Ursula con delle forbici, verra' internata per la seconda volta in ospedale, dove Fabiana tentera' di farla ragionare. Una volta dimessa, la Sotelo vorra' ovviamente vendicarsi dell'arcigna istitutrice. Nello stesso tempo, Simon non fara' che peggiorare i suoi rapporti ...

Roma. cadavere nel lago a Nemi - forse di una trans scomparsa : Per avere la certezza dell'identità bisognerà attendere l'esito degli esami. A notare il corpo un pescatore

cadavere in una discarica - indagini Cc : ANSA, - BOLOGNA, 6 MAR - Il Cadavere di un uomo in corso di identificazione, probabilmente un nordafricano, è stato trovato in una discarica di via Pediano, a Imola , Bologna, . I carabinieri hanno ...

MARCO BONI - cadavere RITROVATO NEL LAGO DI GARDA/ Le lacrime dei compagni : “Una tragedia che tocca tutti” : MARCO BONI, è suo il CADAVERE RITROVATO oggi in fondo al LAGO di GARDA dopo quasi un mese dalla scomparsa misteriosa da Riva: il ritrovamento grazie all'uso di robot.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 08:36:00 GMT)

Reggio Calabria - uccide il marito nel sonno con una roncola : cadavere scoperto dal figlio : Reggio Calabria, uccide il marito nel sonno con una roncola: cadavere scoperto dal figlio Il cadavere dell’uomo scoperto dal figlio della coppia solo alcune ore dopo. Per gli inquirenti l’omicidio sarebbe da ricondurre a rancori e dissapori tra i due coniugi dopo la morte di un altro figlio.Continua a leggere Il cadavere dell’uomo scoperto dal […] L'articolo Reggio Calabria, uccide il marito nel sonno con una roncola: ...

Uccise una badante e gettò il cadavere nel Po : arrestato ex assessore del Pavese : Uccise una badante e gettò il cadavere nel Po: arrestato ex assessore del Pavese Un anno e mezzo dopo l’omicidio, i carabinieri sono risaliti a un 64enne che non si rassegnava alla separazione dalla vittima, una 40enne albanese Continua a leggere L'articolo Uccise una badante e gettò il cadavere nel Po: arrestato ex assessore del Pavese sembra essere il primo su NewsGo.

Uccise una badante e gettò il cadavere nel Po : arrestato ex assessore del Pavese : Un anno e mezzo dopo l'omicidio, i carabinieri sono risaliti a un 64enne che non si rassegnava alla separazione dalla vittima, una 40enne albanese

cadavere di una donna in spiaggia a Teramo - è Annamaria Tabellione scomparsa a Pescara : È di Annamaria Tabellione, scomparsa venerdì scorso dalla provincia di Pescara, il corpo senza vita scoperto oggi pomeriggio sull'arenile, all'altezza del lido «La...

Stupra cadavere di una star del GF : medico legale arrestato : 'Non posso andare contro ciò che dice la scienza. Non sono riuscito a trovare un lavoro per tre mesi' , ha detto il medico necrofilo , cercando di discolparsi. L'uomo ha poi aggiunto di aver vissuto ...