Il 93 dell' acqua imbottigliata contiene particelle di plastica L' inchiesta

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 persone su 10 non hanno ancora sufficiente acqua - ma basterebbe ripensare il modo per produrre il cibo per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...

RLab - alla ricerca dell'acqua perduta : reportage dall'Italia e dal mondo : Gli esperti e la ricerca di soluzioni naturali contro la siccità. Poi Elon Musk che sta costruendo l'astronave per portarci su Marte, e il metereologo che ha...

Banca dell'Acqua - risolte 18 situazioni di morosità incolpevole per 26mila euro : CREMONA - A due anni dalla sua costituzione, è tempo di bilanci per valutare i risultati ottenuti dalla attività di Fondazione Banca dell'Acqua Onlus. Una valutazione più che positiva determinata ...

Tappa nazionale della carovana 'Per il diritto all'acqua - per il diritto al futuro' : Lo faremo con ospiti del mondo della scienza e del diritto, e continueremo la serata con musica e interventi artistici. Programma: Dalle 17.00 T avola rotonda con Gaetano Azzariti, Paolo Cacciari, ...

Cuneo - al Parco fluviale si festeggia la "Giornata mondiale dell'acqua" : Anche il Parco fluviale Gesso e Stura di Cuneo aderisce alla "Giornata mondiale dell'acqua", ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, un "...

RLab - alla ricerca dell'acqua perduta : reportage dall'Italia e dal mondo : Gli esperti e la ricerca di soluzioni naturali contro la siccità. Poi Elon Musk che sta costruendo l'astronave per portarci su Marte, e il metereologo che ha...

RLab - alla ricerca dell'acqua perduta : reportage dall'Italia e dal mondo : ... l'inserto di Repubblica dedicato alla tecnologia, all'ambiente e alla scienza in edicola ogni mercoledì con il quotidiano, racconta la siccità prossima ventura, nel mondo e in Italia: nel nostro ...

Acqua marrone nel bagno dell'ospedale : "Inaccettabile" : All'ospedale di Cattinara esce Acqua marrone dai rubinetti: bisogna farla scorrere anche per cinque minuti a volte prima che diventi di un colore "accettabile" e possa essere utilizzata dai degenti. Roberto...

Spazio : la NASA alla ricerca dell’acqua cosmica con il telescopio Webb : La NASA è pronta a esplorare l’acqua cosmica, che si trova tra le nubi molecolari, alla scoperta del segreto dell’origine della vita: ciò grazie all’impiego del telescopio spaziale James Webb, il cui lancio è previsto nel 2019. Gli strumenti all’infrarosso osserveranno le nubi di polvere e gas, dal cui collasso si originano stelle e pianeti, che contengono la maggior parte dell’acqua presente ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 23^ giornata di Serie A : Felipe Manfroi provvidenziale per le sorti di Pesaro - Fabricio Calderolli lancia in orbita l’Acqua&Sapone : La Serie A si tinge d’azzurro. A prendersi la scena nella 23^ giornata del campionato sono due italiani che hanno fatto la fortuna dell’Italservice Pesaro e dell’Acqua&Sapone Unigross, ridefinendo le gerarchie in zona playoff. Ma la pattuglia nostrana fa la differenza anche in altri club, testimoniando la varietà di un movimento che, pur essendo alle prese con una profonda crisi di risultati in campo internazionale, esprime ...

Incassi - al top La forma dell'acqua : ANSA, - ROMA, 12 MAR - Effetto Oscar sugli Incassi italiani. La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, che ha dominato la Notte delle statuette, già da un mese in circolazione, è balzato dal quinto ...

Dopo aver trionfato agli Oscar 'La forma dell'acqua' sbanca il box office : Dopo aver trionfato all'Oscar, vincendo quattro statuette, 'La forma dell'acqua' conquista anche il box office italiano: il fantasy romantico di Guillermo Del Toro ha incassato 6.512.597 euro e balza ...

Versilia Yachting Rendez Vous - Acqua dell'Elba ci sarà : Un appuntamento che per il secondo anno consecutivo Acqua dell'Elba, l'azienda elbana, non mancherà, proseguendo nel percorso intrapreso di presidiare il mondo dello Yachting e della nautica, all'...

Acqua alta a Venezia : picco di marea a 119 cm - allagato il 28% della città [GALLERY] : 1/6 ...