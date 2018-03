Il 54 | 7% degli utenti Switch giapponesi ha intenzione di abbonarsi a Nintendo Switch

“Le italiane? Meglio le filippine…”. Il web infuriato per l’annuncio della catena di fast food. Il perché di quelle parole (e la reazione degli utenti) : Una catena che ha da sempre messo la comunicazione al centro del proprio progetto, puntando forte su simpatia e irriverenza per attirarsi le attenzioni dei clienti. E che è riuscita sicuramente nell’impresa di far parlare di sé grazie a un annuncio per un posto di lavoro come cassiera che non è affatto passato inosservato. La catena di fast food Burgez è stata infatti sommersa di critiche e accuse di razzismo e sessismo per aver ...

Spotify cerca il supporto degli utenti con il nuovo servizio Line-In : Spotify desidera che gli utenti contribuiscano all'ampliamento delle informazioni presenti sul proprio database. E lo fa introducendo un nuovo tool chiamato Spotify Line-In, un servizio mediante il quale gli utenti possono aggiungere un gran numero di informazioni alle canzoni, agli artisti e agli album oltre a partecipare a diversi sondaggi. L'articolo Spotify cerca il supporto degli utenti con il nuovo servizio Line-In proviene da ...

Gli utenti Android sono più fedeli degli utenti iOS : Storie di fedeltà ed infedeltà anche tra Android ed iOS. E si dovete sapere che gli utenti Android sono più fedeli di quelli iOS. Non cambiano facilmente sistema operativo utenti iOS sono più infedeli rispetti a quelli Android. Passano ad Android più facilmente L’eterna lotta tra Android ed iOS potrebbe alla fine avere un solo […]

Facebook ha pubblicato sul Play Store (e poi rimosso) un’app per raccogliere dati degli utenti : Bolt App Lock è un'app pubblicata sul Play Store da Facebook lunedì 5 marzo e poi rimossa venerdì 9 marzo, in quanto si sarebbe trattato soltanto di un test L'articolo Facebook ha pubblicato sul Play Store (e poi rimosso) un’app per raccogliere dati degli utenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L'Egitto starebbe creando Bitcoin dirottando la connessione degli utenti. Un report : Un sistema hardware e software che dirotterebbe di nascosto il traffico web, con l’obiettivo di estrarre criptovaluta ma anche di bloccare l’accesso a siti di informazione indipendenti. E’ quanto risulta da un rapporto di un gruppo di ricercatori del Citizen Lab dell'Università di Toronto, pubblicato da Qz.com, che ha chiamato in causa Egitto, Siria e Turchia e una società canadese chiamata Sandvine, che ...

Galaxy Note 9 già la prima delusione nelle aspettative degli utenti? Ecco perché : Secondo recenti informazioni fatte trapelare da un importante esperto di mercato, il prossimo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe già deludere un importante aspettativa da parte degli utenti.Quando Samsung ha registrato il proprio brevetto per la tecnologia che permette di inserire lo scanner per le impronte digitali sotto il display, in molti si aspettavano quest’innovazione sui prossimi dispositivi top di gamma del 2018.Ebbene ormai abbiamo ...

Spotify e la ribellione degli utenti con versione Craccata : 1 stella sul Google Play Store : Scoppia il caso Spotify, l’applicazione che permette di ascoltare musica in mobilità, con tutti gli utenti che senza più la versione “Craccata” danno 1 stella e commenti negativi sul Play Store.Spotify è da tempo riconosciuta come una delle migliori applicazioni in assoluto sia su piattaforma Android che Apple iOS per ascoltare musica in completa mobilità.Non vi serve infatti scaricare la musica sul vostro dispositivo mobile, ...

Spotify blocca le versioni ''crackate'' dell'app : lamentele sui social degli utenti : Gli utenti hanno insultato l'azienda e hanno anche minacciato di scaricare la musica da YouTube o magari cercare strade alternative pur di non pagare il servizio di streaming musicale. Indignazione ...

Google Drive aggiungerà la cronologia di visualizzazione degli utenti per i file condivisi : Google Drive aggiungerà a fine mese una dashboard che mostrerà la cronologia di visualizzazione degli utenti per i file condivisi, con lo scopo di migliorare la collaborazione nei gruppi di lavoro. Tra i dati di visualizzazione riferiti a un file, sono infatti inclusi sia la persona che lo ha visualizzato che il relativo orario, tuttavia l'app permette di definire delle restrizioni per proteggere la privacy degli utenti. L'articolo Google Drive ...

Malware Android : scoperto il nuovo RedDrop - e il 36% degli utenti rischia con l’home banking : Un nuovo Malware Android chiamato RedDrop mette a rischio dati sensibili e credito degli utenti, mentre oltre 1 utente su 3 non è in grado di riconoscere un'applicazione bancaria falsa. L'articolo Malware Android: scoperto il nuovo RedDrop, e il 36% degli utenti rischia con l’home banking è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Windows - in Italia - è utilizzato dal doppio degli utenti rispetto ad Android : Pochissimi minuti fa StatCounter ha pubblicato i nuovi dati di febbraio relativi alla diffusione di tutti i sistemi operativi, mobile o desktop che siano. Andando nella sezione “Italy” e selezionando il market share degli OS viene fuori una situazione molto strana, interessante e, per certi versi, in controtendenza. Di recente, a livello mondiale, Android ha superato, anche se di poco, Windows (ovviamente ci riferiamo alla versione ...

Switch : Nintendo cancella la feature delle recensioni degli utenti : La scorsa settimana Nintendo aveva lanciato un'interessante feature che permetteva ai possessori di Switch di recensire sul sito ufficiale della console i vari titoli presenti nell'eShop. Come riporta Nintendo Everything, il colosso nipponico ha già rimosso questa funzionalità, probabilmente in via definitiva.Se prima gli utenti che avevano raggiunto le due ore di gioco in un determinato titolo potevano visitarne la pagina sul sito web di ...

Suonano sotto la metro e sembrano proprio Lennon e McCartney : il video virale e i dubbi degli utenti : "Oggi una sola cosa dovete fare: guardare questo video di Amiri e Rahiem Taylor che fanno cover di The Beatles - Suonano esattamente come Lennon e McCartney e mi vengono bei brividi"

Apple si piega a Pechino : i dati degli utenti di iCloud su un server in Cina : Apple si piega alla Cina: l'azienda di Cupertino a fine mese registrerà i dati degli utenti cinesi che usano il servizio iCloud in un server in Cina . La mossa è dettata dalla necessità di uniformarsi ...