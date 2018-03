I due capigruppo M5S | Danilo Toninelli e Giulia Grillo | attaccano Silvio Berlusconi

huffingtonpost

: Giulia e Danilo, i due nuovi capigruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato Giulia Grillo e Danilo... - silviachimienti : Giulia e Danilo, i due nuovi capigruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato Giulia Grillo e Danilo... - RiccardoDiofebi : I due capigruppo aggiungono: 'Le due presidenze ... non rispondano a nessuna logica di spartizione delle poltrone.… - maxixhw : Giulia e Danilo, i due nuovi capigruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato #M5S -

(Di giovedì 15 marzo 2018) I duepentastellati,: "È un uomo disperato. Sa, e lo ha ammesso, che se si dovesse tornare a votare questa volta il MoVimento 5 Stelle prenderebbe il 40% e questo lo terrorizza. Per questo sta già cercando di fare campagna acquisti presso gli altri gruppi parlamentari. Infatti, avrebbe detto ai suoi di convincere quanti più deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle a passare con lui. All'ex premier diciamo subito una cosa: i nostri parlamentari non sono in vendita".Le parole diarrivano all'indomani dell'appello lanciato dal Cavaliere ai parlamentari di Forza Italia durante la riunione dei gruppi a Montecitorio. Bisogna convincere più parlamentari possibili a passare con Forza Italia, ognuno di voi si faccia come amico un esponente M5s, è stato l'invito del ...