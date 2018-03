I concorrenti di Celebrity MasterChef 2

davidemaggio

: RT @MasterChef_it: Le presentazioni prima di tutto: l'ex rugbista @AndreaLoCicero1, il giornalista sportivo @Fins, la cantante @_AnnaTatang… - AnnaIlMioIdolo : RT @MasterChef_it: Le presentazioni prima di tutto: l'ex rugbista @AndreaLoCicero1, il giornalista sportivo @Fins, la cantante @_AnnaTatang… - qn_carlino : Reggio Emilia: la nuova sfida di Orietta Berti. Ecco chi sono i concorrenti di Celebrity Masterchef -

(Di giovedì 15 marzo 2018)Il menù della “cucina più famosa” del Belpaese sta per essere preparato. Archiviata la settima edizione di, da stasera si rinnova l’appuntamento con, spin-off in salsa vip del noto cooking show di Sky Uno. Dodici nuovi personaggi sono pronti a darsi battaglia, a suon di manicaretti, al cospetto di Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri (non ci sarà la new entry diAntonia Klugmann). Scopriamo chi sono. Tanto per iniziare, e bene, la scrittrice, sceneggiatrice e giornalista Barbara Alberti che, dopo tanti ruoli da opinionista, si mette in gioco in prima persona. La “quota over” a2 sarà rappresentata anche da Orietta Berti. La “star” è invece Anna Tatangelo, cantante che non ha mai nascosto la passione per la tv, pronta a rimettersi ...