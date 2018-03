I capigruppo M5S | Sulla presidenza delle camere aperture da Lega e Pd

capigruppo M5S : a noi presidenza Camera - nessuno ci ha detto no : Roma, 15 mar. , askanews, 'Abbiamo presentato la nostra richiesta di avere la presidenza della Camera, nessuno ci ha detto di no: oggi c'è stata una prima fase di una serie di incontri'. Lo ha ...

Parlamento : capigruppo M5S vedono Martina e Guerini : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – I due capigruppo del M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, hanno incontrato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, e il coordinatore della segreteria dem Lorenzo Guerini. Intanto vanno avanti gli incontri dei due capigruppo 5 Stelle sulle presidenze della due Camere. L'articolo Parlamento: capigruppo M5S vedono Martina e Guerini sembra essere il primo su Meteo Web.

Luigi Di Maio ha scelto i capigruppo al Parlamento del M5S : Stavolta niente elezione dei capigruppo da parte dei parlamentari e soprattutto niente rotazione, sembra The post Luigi Di Maio ha scelto i capigruppo al Parlamento del M5S appeared first on Il Post.

M5s - i capigruppo sul blog : “Iniziamo le interlocuzioni con gli altri partiti per presidenze delle Camere” : “Da oggi, in accordo con Luigi Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gli altri gruppi politici per le presidenze di Camera e Senato”. Lo scrivono sul blog del Movimento 5 stelle i neo eletti Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rispettivamente capogruppo M5s di Camera e Senato. “Vogliamo figure di garanzia. – si legge – Le due presidenze devono essere assolutamente slegate da qualsiasi questione di governo. Anche ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5s indicati da Luigi Di Maio : Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati indicati da Luigi Di Maio come capigruppo di Senato e Camera durante la riunione in corso al Parco dei Principi di Roma. Le due assemblee separate dei 222 deputati e 112 Senatori M5s sono iniziate alle 13.30 nell'hotel scelto in questi giorni come comitato elettorale per i 5 stelle. Danilo Toninelli è nato a Soresina, Cremona, nel 1974, è considerato un ...

