Hyundai test in condizioni estreme per Kona Electric e NEXO in Lapponia

Hyundai i10 - Al via i test invernali per la piccola coreana : Aggiornata alla fine del 2016, la Hyundai i10 si prepara a un completo rinnovamento. Le foto spia che vi proponiamo, scattate in Scandinavia, dovrebbero essere relative a un prototipo della nuova generazione della citycar coreana, che potrebbe debuttare tra il 2019 e il 2020.Cambia il design del posteriore. I prototipi con guida a destra delle immagini sono ancora completamente camuffati, ma permettono già di cogliere alcuni dettagli. Le ...