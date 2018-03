HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x16 Run | Iris | run

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x15 - Spiaccichicamecelo : Buongiorno bimbe belle! Anche questa settimana siamo qui, a guardarci i pollici nella speranza di vedere un minimo di lingua fluttuare tra quei due maledetti e invece niente... Oddio, un minimo di avvicinamento c'è stato eh, che visto l'andazzo delle precedenti puntate è pure grasso che cola. Oggi, per la prima volta da cinque puntate, sono stati abbracciati per il tempo utile a darsi un bacino. Prima stavano pelo pelo dentro la stessa ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x15 "Enter Flashtime" : Buon pomeriggio bella gente, come state?Vi dirò, l'episodio è stato strafigo ed è entrato nella mia top 10 degli episodi più belli di The FLASH, ma ragazzi... Quanta invidia! Quanta!!!No, non invidia di Central City che per l'ennesima volta rischia di saltare in aria, ma invidia di Iris West-Allen di 'sto cazzo. Questa donna, questa donna senza una storyline decente dall'inizio della seconda stagione in poi, questa donna che si è innamorata ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x14 - Svegliatemi quando si spogliano : Buon salve mie adorate fanciulle shippatrici!Oggi inizia il weekend ma come sarà il vostro in una scala da questa puntata al treventing? No perché se continuano a triturarmi le palle in questa maniera ignobile, quant'è vero che Stephen Amell c'ha un bel culo, mi do ai serial argentini tipo "Il Segreto" almeno lì c'è più movimento.Che palle, madre di Dio. E considerate sempre che sono stata capace di vedere La Vita Segreta Di Una Teenager ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x13 - Me lo presti tuo papà? : Hola mi carinitas!Mo so pure diventata poliglotta ma non temete, sarò sempre la vostra sboccatissima Mimmy, anche se dovessi incredibilmente imparare a parlare ottantasei dialetti mondiali. Ma ciancio alle bande anche se c'è poco da dire visto che oggi sono sono avvicinati un po' come me con le gioie. Ve l'ho detto... FINO ALLA MORTE! Tra l'altro non so se ci avete fatto caso ma... Sono tornati i flashback. Che palle, proprio quando pensavamo di ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x13 "True Colors" : Buongiorno miei splendidi boccioli di rose, come state? Oltre ad avercela con le olimpiadi invernali perché ci mandano in pausa tutte le serie tv, intendo.Noi siamo tornati con un nuovo episodio di Prison Break The FLASH, un episodio che urla più WTF di me alle lezioni di fisica delle superiori.Vorrei iniziare con il stirarmi le dita come Dobby l'elfo domestico. Perché? Perché nel mio sclero della scorsa settimana non ho fatto nemmeno un ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x12 - Dinah - ogni promessa è debito. : Che dio benedica te e la seta. SEMPRE.Buongiorno gioie della mia esistenza.Come procede la vostra settimana? La mia è iniziata una chiavica ma sta finendo ben benino. Il tutto potrà solo migliorare quindi, soprattutto se Dinah deciderà di mantenere la sua promessa. Perché, ricordati canarina cipollina, che ogni promessa è debito ergo ci devi un uccello morto.Ma stavolta, ti prego, che sia morto davvero, non per finta... Vabbè, ma non è questo il ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x12 "Honey - I shrunk Team Flash" : Buongiorno amori miei e bentornati all'appuntamento con lo sclero su The FLASH <3La scia di episodi che portano gioie è arrivata addirittura a due episodi di fila! Cosa penso mai successa nella storia della serie! E giustamente, per rimanere coerenti con loro stessi, dopo la settimana prossima andiamo in pausa fino a marzo. Che sia un segno dell'universo che mi dice di studiare e scrivere la tesi invece che passare il mio tempo a vedere ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x11 - E' tutto così pormantico. : Buonasera piccoli angeli!Scusate il forte ritardo di stasera ma ho avuto un piccolissimo contrattempo, meglio noto come lo stato comatoso da giornata infinita a lavoro e bisogno impellente di riposare le stanche membra su una superficie orizzontale. In sostanza uno di quei pomeriggi in cui "M'appoggio 'n'attimo" si trasforma in "Ed è subito sera".Però sono stata brava e mi sono avvantaggiata col lavoro. Ho visto la puntata quindi so ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x11 "The Elongated Knight Rises" : Buongiorno miei adorati velocisti! Ho dovuto accendere un cero a tutti i santi del calendario per riuscire a vedere questo episodio, ma sapete che vi dico? Ne è assolutamente valsa la pena!FINALMENTE. Finalmente siamo tornati al The FLASH che amo e che mi mancava terribilmente. Ho avuto talmente tante gioie in quest'episodio che temo per tutto il resto della stagione. Ma ci dispereremo a tempo debito.Partiamo da Dibney e la sua storyline - che ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x10 "The trial of The Flash" : Ciao miei piccoli raggi di sole! Siete sopravvissuti alla pausa natalizia? O meglio: siete sopravvissuti bene alla pausa natalizia?Io sto avendo qualche problema, a essere sincera. Come si fa a tenere una rubrica ironica su una serie che è l'ansia dall'inizio alla fine?Cioè raga seriamente. Invece che "Receironica" dovrei chiamarla "Receincazzata" perché qua di divertente non c'è proprio niente. Ma sapete che vi dico? Troveremo il lato ...