Huawei ha gli smartphone più potenti di Samsung

Un pizzico di Samsung Galaxy S9 sugli smartphone Huawei e Honor : come scaricare i temi : Stiamo per toccare con mano il tanto atteso Samsung Galaxy S9, visto che dopo la presentazione ufficiale di fine febbraio il device si appresta a fare uno step attesissimo qui da noi, ma nel frattempo un assaggio di quello che ci presenterà lo possiamo toccare con mano sugli smartphone Huawei e Honor. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, in Rete sono spuntati degli speciali link al download con cui potremo scaricare temi e wallpaper dello ...

Huawei P20 - P20 Lite e P20 Pro in nuove colorazioni e dettagli tecnici : Huawei sta impiegando tutte le sue risorse verso i preparativi del grande evento che si terrà il 27 marzo a ParigiLa nuova linea di Huawei P20, P20 Lite e P20 Pro sta per essere ufficializzata mentre dal web sono trapelate già abbastanza indiscrezioni che mettono a nudo i dispositivi in maniera prematuraHuawei P20 Pro top indiscussoIn arrivo sono previste tre versioni ma quella che spicca in assoluto è la variante P20 Pro.Continue reading Huawei ...

Ufficiale per Huawei Mate 10 Lite lo sblocco con sorriso : arriverà sugli altri Huawei? : Da alcuni giorni a questa parte è disponibile per alcuni Huawei Mate 10 Lite no brand un nuovo aggiornamento, quello contenente la patch di febbraio. Sulla carta nessuna rivoluzione per il pubblico italiano, rientrando il firmware in un programma che prevede rollout periodici dal punto di vista software, ma nelle ultime ore alcuni utenti hanno segnalato di aver individuato tra le impostazioni la funzione "sblocco con sorriso". Da tempo se ne ...

Gli sfondi degli Huawei P20 sul tuo smartphone : ecco il link dove puoi scaricarli : Potete scaricare i wallpaper della nuova gamma Huawei P20 per provarli sul vostro smartphone Android: prima vi mostriamo un anteprima e poi il link diretto.In data 27 marzo 2018 saranno presentati i nuovi Huawei P20, la gamma di dispositivi che copriranno la fascia media, alta e top di gamma dell’azienda cinese per un bel po’ di mesi.Huawei P20 qualche informazione dai recenti rumorsLa gamma Huawei P20 ha fatto parlare molto di se in ...

Huawei P20 Pro utilizzerà Android 8.1 Oreo e sono già disponibili gli sfondi di Huawei P20 : Mancano ormai meno di tre settimane alla presentazione dei tre smartphone della serie Huawei P20, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbero essere quattro, […] L'articolo Huawei P20 Pro utilizzerà Android 8.1 Oreo e sono già disponibili gli sfondi di Huawei P20 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Spunta l’elenco degli smartphone Huawei e Honor pronti a ricevere l’aggiornamento di marzo : Stiamo vivendo una fase storica nel mondo degli smartphone Android in cui si parla costantemente della presunta compatibilità dei device con l'aggiornamento Oreo, dimenticandoci che brand come Huawei e Honor siano costantemente impegnati ad assicurare al proprio pubblico patch mensili per migliorare l'esperienza di utilizzo di specifici modelli. Emblematico il caso emerso oggi 7 marzo con modelli come Huawei P10 Lite, P9 Plus, P9, P9 Lite, P8 ...

Huawei P10 migliorare le foto : Telefono Android Huawei P10 come si migliorano le fotografie, scattare foto alta qualità Huawei P10 La migliore guida per migliorare le foto scattate con Huawei P10. Allmobileworld.it oggi vi darà alcuni consigli su come migliorare le fotografie scattate con Huawei P10, aumentare la qualita' foto Huawei P10, Scattare foto più belle Huawei P10.

Ben due conferme per Oreo su Huawei P8 Lite 2017 - tempi aggiornamento agli sgoccioli? : Non una ma ben due conferme sull'aggiornamento Oreo del Huawei P8 Lite 2017 possono essere registrate in questo momento. Lo smartphone di fascia media, senza più alcun se o ma, riceverà Android 8.0 (insieme naturalmente all'esperienza EMUI 8.0) e questa è senz'altro un'ottima notizia per tutti i possessori del telefono. Inaspettatamente, la buona notizia del major update giunge sia dall'Italia che oltre confine, non lasciando più alcun dubbio ...

Tre importanti miglioramenti per Huawei P10 Lite Vodafone con aggiornamento B138 : Ci siamo da poco messi alle spalle la settimana dedicata al cosiddetto Huawei P10 Lite Vodafone, la versione brandizzata dello smartphone Android che sta ricevendo alcuni interessanti pacchetti software, ma in queste ore è necessario soffermarsi sull'aggiornamento B138. Anomalo l'approccio del produttore, con alcuni upgrade in successione, ma anche con parte dell'utenza che a quanto pare ha ricevuto direttamente il firmware in questione. Da ...

Huawei P20 Lite svelato da Vodafone Spagna : i dettagli : Il prossimo dispositivo di fascia media Huawei P20 Lite è stato svelato grazie a Vodafone Spagna che in un prospetto ne indica le principali caratteristiche hardware.I più informati sapranno già che Huawei presenterà la nuova gamma P20 in data 27 marzo 2018, gamma che dovrebbe essere composta da tre dispositivi: P20, P20 Plus e P20 Lite.Proprio l’Huawei P20 Lite è stato svelato oggi grazie ad un prospetto informativo di Vodafone Spagna che ...

Huawei P20 : nuovi dettagli sulle colorazioni e sui tagli di memoria : Dopo Evan Blass tocca a Roland Quandt riportare nuovi rumor sulla famiglia di prodotti P20 di Huawei, dei quali scopriamo le possibili colorazioni e tagli di memoria di tutte e tre le varianti. L'articolo Huawei P20: nuovi dettagli sulle colorazioni e sui tagli di memoria è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tutti i codici segreti Huawei e Honor : cosa è possibile fare con il tastierino sugli smartphone : Non sono pochi i codici segreti Huawei e Honor: si tratta di sequenze di numeri e simboli che, se eseguite sul tastierino numerico, consentono di ottenere l'accesso a determinate funzioni o garantire direttamente operazioni sul telefono. Non Tutti sono noti, anche per la loro lunghezza. Meglio dunque riportare quelli più interessanti e utili. Su smartphone Huawei e Honor, con Il codice segreto * # 06 # digitato sul tastierino e con il ...

Un nuovo teaser di Huawei P20 promette meraviglie nella fotografia notturna : Un nuovo teaser dedicato a Huawei P20 mostra quelle che potrebbero essere le capacità del nuovo flagship nello scatto notturno, grazie ancora una volta all'utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale. L'articolo Un nuovo teaser di Huawei P20 promette meraviglie nella fotografia notturna è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.