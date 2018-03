Honor 8 | Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà

Da oggi 15 marzo Honor 8 a prezzo mai visto : i dettagli sull’offerta ufficiale : Grossissima occasione quella ufficializzata in queste ore da vMall per tutti coloro che intendono acquistare un Honor 8, visto che da oggi 15 marzo fino a domenica sarà possibile acquistare questo prodotto ad un prezzo davvero vantaggioso. Cerchiamo dunque di ricapitolare le informazioni fin qui trapelate per capire se l'acquisto riportato oggi convenga oppure no a coloro che hanno messo nel mirino un prodotto ancora attuale per caratteristiche ...

La For Honor Starter Edition è ora disponibile per PC : Dopo il recente lancio della Stagione cinque di For Honor, nota come Age of Wolves, con tanto di introduzione dei nuovi server dedicati per PC e console, Ubisoft annuncia la For Honor Starter Edition, disponibile solo per Windows PC su Steam e Uplay al prezzo di 14,99€. Per chi ancora non conosce il gioco, questa nuova edizione è un ottimo modo per mettere alla prova le proprie abilità con una gamma selezionata di eroi. La Starter Edition ...

Gli Smartphone in offerta per oggi 15 marzo su store online sono: LG G6, Moto G5S, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli?

For Honor come Rainbow Six Siege? Prezzo e dettagli della Starter Edition : For Honor è ormai arrivato alla Stagione cinque, Age of Wolves, ma gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di fermarsi. I server dedicati sono finalmente arrivati sia su PC che su console. Oggi Ubisoft ha invece annunciato la cosiddetta Starter Edition, per ora solo su PC via Steam e Uplay al Prezzo di 14,99 euro. Questa edizione "base", così come Rainbow Six Siege, prevede: 6 eroi giocabili: sblocca completamente i 3 eroi avanguardia, ...

FOR Honor : Disponibile la STARTER EDITION : Dopo il recente lancio della Stagione cinque di For HONOR, nota come Age of Wolves, con tanto di introduzione dei nuovi server dedicati per PC e console, Ubisoft annuncia la For HONOR STARTER EDITION, Disponibile solo per Windows PC su Steam e Uplay al prezzo di 14,99€. FOR HONOR: I contenuti della STARTER EDITION La nuova edizione include: Tre eroi Avanguardia completamente sbloccati: il Guardiano, il Razziatore e il Kensei saranno ...

Honor 6X - Mi A1 e tanti altri a meno di 140€ nelle offerte e coupon Gearbest : In questo articolo troverete le offerte Gearbest più importanti, aggiornate quotidianamente. Gearbest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. Bisogna ammettere che è anche molto affidabile e spesso l’assistenza vi risponde anche in Italiano: per maggiori info su garanzia e spedizioni fate riferimento a questa pagina. In questo articolo vi riportiamo ogni ...

Un pizzico di Samsung Galaxy S9 sugli smartphone Huawei e Honor : come scaricare i temi : Stiamo per toccare con mano il tanto atteso Samsung Galaxy S9, visto che dopo la presentazione ufficiale di fine febbraio il device si appresta a fare uno step attesissimo qui da noi, ma nel frattempo un assaggio di quello che ci presenterà lo possiamo toccare con mano sugli smartphone Huawei e Honor. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, in Rete sono spuntati degli speciali link al download con cui potremo scaricare temi e wallpaper dello ...

Conferma definitiva Oreo su Honor 8 insieme ad aggironamento EMUI 8 : parla l’azienda : Possono tirare un sospiro di sollevo tutti i possessori di un Honor 8: l'aggiornamento Oreo insieme con la nuova interfgaccia EMUI 8.0 saranno entrambi messi a disposizione dell'ex top di gamma, nonostante la sua non più giovane età, così come è accaduto per Honor 9 e Honor 8 Pro. L'ufficialità giunge dalla viva voce dell'azienda, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter USA. Già avevamo affrontato con nuova speranza il discorso Oreo per ...

Honor 7C è ufficiale : prezzo e caratteristiche hardware : Honor 7C è ufficiale con schermo in formato 18:9, lo sblocco tramite Face Unlock e la funzionalità Portrait camera: prezzo e altre caratteristiche hardware.Proprio poche ore fa in Cina Huawei ha presentato al grande pubblico il suo nuovo Honor 7C, un dispositivo di fascia medio con caratteristiche hardware di buon livello e prezzo ovviamente aggressivo.Honor 7C è ufficiale in Cina: prezzo e caratteristiche principaliHonor 7C inizierà domani la ...

Presentato Honor 7C : prezzo snello - con queste specifiche (FOTO) : Oggi 12 marzo in Cina è stato il giorno di presentazione di Honor 7C, un entry-level dal comparto tecnico discreto, proposto ad un prezzo interessante (naturalmente bisognerà vedere se la cifra locale corrisponderà a quella poi proposta per il mercato italiano, dove sappiamo gli importi essere spesso e volentieri più alti, anzi tra i più elevati d'Europa). Bando alla chiacchiere, passiamo subito a rassegna le specifiche tecniche di questo ...

Lista device Huawei e Honor in corsa per l’aggiornamento ad Android P : le tempistiche : Sempre più protagonisti della scena i device Huawei e Honor, di cui ad oggi parliamo in relazione all'aggiornamento ad Android P, andando perfino oltre l'attuale Oreo (attualmente in fase di distribuzione a bordo dei vari top di gamma). Secondo le previsioni del TAS, di cui vi abbiamo parlato relativamente ai vari e più diffusi brand, la situazione legata al produttore cinese sembra essere in parte già delineata, anche se mancano chiaramente ...

Honor 7C è stato presentato ufficialmente in Cina, con una scheda tecnica interessante i relazione al prezzo a cui viene proposto, davvero molto competitivo.

Honor 7C è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Honor 7C Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Honor 7C ufficiale: un entry-level rimesso a nuovo. Honor 7C è uno smartphone interessante, che appartiene alla fascia bassa del mercato e che come rapporto qualità/prezzo è decisamente valido. Lo schermo si ferma alla risoluzione HD+, la seconda fotocamera posteriore è solo un sensore da 2 megapixel per il […]