“Hanno subito passato la notte insieme” Ballando con le stelle | gossip bomba Due

(Di giovedì 15 marzo 2018) Lo scorso sabato è iniziata la nuova edizione dicon le. E già partono i primi pettegolezzi bollenti. Pare che nel reality siano nate delle simpatie speciali… Non diciamo amore perché ci pare un po’ presto ma forse sarebbe il termine più appropriato… Avete già un’idea di chi siano i vip coinvolti in questa relazione? Beh, udite udite, le coppie sono addirittura due. Ma dai? Già. Ora vi diciamo tutto per bene. Avete presente Cristina Ich, la modella e influencer che si èdistinta per la sua bravura, per la bellezza e l’avvenenza? Ecco, lei è una delle protagoniste di questo amore appena sbocciato. La Ich nella prima puntata ha ballato benissimo insieme al ballerino professionista Luca Favilla e il video del loro ballo, alla fine della puntata, era uno dei più cercati. Cristina ha già conquistato l’Italia e si è guadagnata il soprannome di Jolie di Romania. ...