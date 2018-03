fanpage

'Hanno ammazzato mio figlio morto di farmaci e Tso': la denuncia di una madre bolognese via @fanpage

(Di giovedì 15 marzo 2018) Mara Valdrè, 63enne ex insegnante di Ozzano dell’Emilia, non riesce a darsi pace. Nel 2015 ha salutato per sempre suoAndrea, all’età di 42 anni, oggi vive circondata da faldoni di documenti, referti medici e denunce con un solo obiettivo: sperare che prima o poi possa partire il processo nei confronti di chi non è riuscito ad aiutarlo.