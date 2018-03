Guru del macrobiotico accusato di reati scioccanti

Il 'Maestro' schiavizzava gli adepti : indagato il Guru della dieta Ma.Pi. : Infatti, come ricostruito dalla polizia, approfittando dello status psicologico in cui versavano le vittime prescelte, attraverso il rigido controllo dell'alimentazione e la negazione del mondo ...

Riduzione in schiavitù - pesanti accuse al Guru della macrobiotica : Roma, , askanews, - Guai seri per il "guru" della macrobiotica Mario Pianesi, fondatore della catena di ristoranti "Un punto macrobiotico" , Upm, , circa 100 locali e 90.000 associati, sparsi in tutta ...

Ancona - servi della psico-setta. Così il Guru coerciva i seguaci : ... che attraverso i cosiddetti 'capizona' e 'capicentri', dislocati in varie parti d'Italia, all'interno dei 'Punti Macrobiotici', riusciva a manovrare a suo piacimento il mondo macrobiotico '. Non ...

"Pagheremo solo in criptovalute"La svolta entro cinque anni Parla il Guru della Silicon Valley : "Nel giro di cinque anni tutti i pagamenti elettronici si effettueranno con le criptovalute". Questa la previsione di Tim Draper, uno dei veterani di più grande successo del venture capital della Silicon Valley, che si è da poco anche lanciato nel settore del momento: le criptovalute Segui su affaritaliani.it

"Pagheremo solo in criptovalute"Svolta pagamenti entro 5 anni Parla il Guru della Silicon Valley : "Nel giro di cinque anni tutti i pagamenti elettronici si effettueranno con le criptovalute". Questa la previsione di Tim Draper, uno dei veterani di più grande successo del venture capital della Silicon Valley, che si è da poco anche lanciato nel settore del momento: le criptovalute Segui su affaritaliani.it

Milan - Gattuso : "Merito dei ragazzi - io non sono un Guru della panchina" : Il tecnico rossonero dopo la finale di Coppa Italia raggiunta: "Partita di sofferenza, romperò le scatole fino a giugno"

Dove sono finiti i Guru dello sfascio e del pessimismo globale? : I profeti dell'apocalisse accolti a Davos la prossima settimana, sono chiamati a riscrivere la parte finora recitata nella commedia dei potenti. Lo scenario è sempre lo stesso, ma il copione è in gran ...

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (18 gennaio). Escono di scena MuGuruza e Konta! Avanti Halep - Sharapova e Kerber : La quarta giornata degli Australian Open 2018 ha portato un bello scossone alla parte alta del tabellone femminile, che oggi è sceso in campo per i match di secondo turno. La notizia di giornata è senza dubbio l’eliminazione di due giocatrici eccellenti, papabili protagoniste della fase finale del torneo. Su-Wei Hsieh non sembrava poter essere un ostacolo insormontabile per Garbiñe Muguruza ed invece la spagnola ha ceduto il passo alla ...

Tennis - Fed Cup 2018 – Garbine MuGuruza non sfiderà l’Italia! La spagnola salta il match del Gruppo II : Garbine Muguruza non farà parte della Spagna che sfiderà l’Italia nel match valido per il primo turno del World Group II della Fed Cup 2018 di Tennis. La spagnola, ex numero 1 al mondo, oggi è stata eliminata a sorpresa dagli Australian Open: secondo turno letale per l’iberica che ha deciso di non presentarsi sulla terra di Chieti i prossimi 9-10 febbraio. La 24enne ha addotto motivazioni fisiche e problemi con le caviglie e gli ...

Dagospia sbarca in Europa - Politico : 'L'impero di D'Agostino - Guru dell'élite italiana' : Dal 2000 ad oggi, quello di D'Agostino è diventato 'un impero', capace, tra scandali politici, gossip sulle star e 'pornografia soft' di influenzare la politica italiana. D'altra parte - citazione di ...

Dagospia sbarca in Europa - Politico : 'L'impero di D'Agostino - Guru dell'élite italiana' : Dal 2000 ad oggi, quello di D'Agostino è diventato 'un impero', capace, tra scandali politici, gossip sulle star e 'pornografia soft' di influenzare la politica italiana. D'altra parte - citazione di ...

Saranno Isolani/ Isola dei Famosi 2018 - Video : Paola Caruso diventa il Guru della pesca : Saranno Isolani si avvicina al gran finale, chi approderà all'Isola dei Famosi 2018 dopo l'esperienza in Maremma? Paola Caruso guest star del reality web, perché?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:15:00 GMT)

Vaccini : Renzi - 5 anni fa moriva Montalcini - noi dalla parte della scienza non dei Guru : ... dei presunti complotti sui Vaccini, è necessario ribadire con ancora più forza e determinazione -conclude Renzi- che stiamo dalla parte di chi crede nella scienza e non nei guru. Di chi crede nella ...