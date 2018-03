Guerra commerciale si infiamma | gli 11 titoli da evitare

Ocse alza stime Pil globale - ma è alert Guerra commerciale dopo dazi Trump. Outlook Italia rimane fermo : Lo spettro del protezionismo sul commercio globale mette sull'attenti l'Ocse. Dal suo report sulla crescita dell'economia globale, emerge che le stime sul Pil globale relative sia al 2018 che al 2019 sono state riviste al rialzo a +3,9%, al record dal 2011, rispetto al precedente Outlook del 3,6%. Tuttavia, l'...

Quanto rischia l'economia globale con una Guerra commerciale : Donald Trump è noto per essere un abile negoziatore. Per questo c'è più di un investitore convinto che la recente decisione di imporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio non sia il primo ...

Rischio Guerra commerciale spaventa industria auto : Si temono ricadute per un commercio decisamente positivo e che vede gli Stati Uniti al primo posto tra i destinatari delle esportazioni di auto europee e italiane. "Il commercio internazionale e' un ...

Cina contro Trump. Guerra commerciale sarebbe un vero disastro : Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire non ha fatto mistero che "una Guerra commerciale farà solo perdenti". Zhong Shan ha concluso: "la Cina non vuole combattere ne' dare vita a una Guerra ...

Cina : Usa gonfiano deficit del 20% - Guerra commerciale un disastro. E Trump rinnova minaccia su auto europee : L'America First di Donald Trump è stata avvertita. La Cina non inizierà una guerra commerciale con gli Usa, ma farà il possibile per difendere i propri interessi nazionali, di fronte al crescente ...

GEO-FINANZA/ Ecco come evitare la Guerra commerciale tra Usa e Ue : Se ci fosse una rottura tra Ue e Stati Uniti in materia di dazi, Germania e Italia subirebbero danni pesanti al loro export.

Trump e i dazi : ora si rischia una Guerra commerciale globale Video : Quello che aveva promesso lo ha mantenuto. Così Trump ha firmato un provvedimento che impone #dazi del 25% sulle importazioni dell'acciaio e del 10% su quelle dell'alluminio, misure che potrebbero portare ad una guerra commerciale di portata mondiale. Neanche le dimissioni di Gary Cohn, suo consigliere economico, hanno fermato Trump [Video]dal mettere in pratica la minaccia di dazi doganali verso il resto del mondo. Il presidente USA si è fatto ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : minaccia Trump all’Europa - Guerra commerciale sui dazi Usa-Ue? (11 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scontro dazi Usa-Ue, minaccia Trump "vi tassiamo le auto". Parata militare senza carri armati ma con molti aerei per orgoglio Usa (11 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Dazi : Cina - no Guerra commerciale con Usa ma ci difenderemo : Pechino, 11 mar. (AdnKronos/Xin) – “La Cina non vuole una guerra commerciale con gli Stati Uniti, e non sarà quella che inizierà una”, ma si dice pronta a “difendere con forza i propri interessi e quelli dei propri cittadini”. Ad affermarlo è il ministro del Commercio cinese, Zhong Shan in merito all’annuncio di nuovi Dazi su alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti. “Le guerre commerciali -spiega- ...

Trump continua a minacciare una Guerra commerciale con l’Europa : Dopo un incontro poco fruttuoso fra un suo collaboratore e la Commissione Europea, ha ipotizzato nuove tasse sulle auto europee The post Trump continua a minacciare una guerra commerciale con l’Europa appeared first on Il Post.

Dazi Usa - Cina : non faremo una Guerra commerciale ma ci difenderemo : Non ci sarà alcun vincitore da una guerra commerciale che "porterà disastri a Cina, Usa e al resto del mondo: Pechino non vuole una guerra commerciale", ha detto il ministro del Commercio Zhong Shan ...

Dazi : Macron - rischio Guerra commerciale : PARIGI, 9 MAR - Il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, ha telefonato al suo omologo americano, Donald Trump per parlare dei temi del commercio internazionale, della Corea del Nord e ...