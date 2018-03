Grillo | “Non mollo”

meteoweb.eu

: Beppe Grillo: 'Il lavoro retribuito non è più necessario, serve un reddito per diritto di nascita' - HuffPostItalia : Beppe Grillo: 'Il lavoro retribuito non è più necessario, serve un reddito per diritto di nascita' - Agenzia_Ansa : #M5s @beppe_grillo ai militanti, 'Non mollo, Sarò sempre la vostra voce. Grazie' - sebmessina1 : E ora sarebbe bello, anzi magnifico se Beppe #Grillo spiegasse perché le #Olimpiadi di Roma sarebbero state “uno sp… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Mollare? “Come potrei?!”. Beppesul suo blog ringrazia il ‘popolo’ grillino per la vicinanza: “Ogni giorno mi arrivano così tante e-mail che se per ogni messaggio ricevessi un euro, belin, sarei milionario!” scrive, assicurando di leggere ogni messaggio che riceve ma contraccambiando con un grazie corale “perché per me è impossibile rispondervi singolarmente”.“Grazie a chi mi scrive per dirmi semplicemente ‘grazie’ – afferma il garante del M5S, assicurando di essere “la vostra voce” – e trova il tempo per farlo in questa giungla quotidiana. Grazie a chi lo fa dall’Italia e a chi mi scrive dall’Estero, a chi ha cercato oltre i confini una rivalsa che questa nazione non gli ha saputo donare. Grazie a chi mi racconta i propri pensieri, anche con ...