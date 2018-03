Grillo : “Non mollo” : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Mollare? “Come potrei?!”. Beppe Grillo sul suo blog ringrazia il ‘popolo’ grillino per la vicinanza: “Ogni giorno mi arrivano così tante e-mail che se per ogni messaggio ricevessi un euro, belin, sarei milionario!” scrive, assicurando di leggere ogni messaggio che riceve ma contraccambiando con un grazie corale “perché per me è impossibile rispondervi ...

M5S. Grillo : io non mollo - sarò sempre la vostra voce : "Il mio grazie è per voi, che ogni giorno ripartite da zero pur consci delle difficoltà immani che dovete sostenere. Uno stato che non tutela i più deboli non è degno di definirsi tale" scrive ancora il garante dei M5S sul suo blog

Grillo peggio di Marx : "Ora il reddito di nascita Il lavoro non va pagato" : Già negli spettacoli dei primi anni '90 ridicolizzava l'economia capitalista dove 'si lavora per comprare cose inutili, ho un orologio che ha il cinturino programmato per rompersi dopo 80 volte che ...

Reddito di cittadinanza - Grillo : “Il lavoro retribuito non è più necessario - si dia a tutti un’entrata per diritto di nascita” : Mentre il M5s studia come mettere in pratica la proposta del Reddito di cittadinanza, il cofondatore e “garante” Beppe Grillo va oltre. E dal suo blog personale, con un post dal titolo Società senza lavoro, lancia l’idea che “si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un Reddito, per diritto di nascita. Soltanto così la società metterà al centro l’uomo e non il mercato“. L’idea di fondo, ...

Le Olimpiadi? Non più un male : l'inversione di Grillo per aiutare Appendino : «I Giochi sono funzionali alle classi politiche ed economiche per appagare il delirio di onnipotenza di immarcescibili saltimbanchi e molti affari per gli imprenditori». Era il 9 settembre 2016. Il ...

Grillo : “La specie che sopravvive non è la più forte - ma quella che si adatta meglio. Noi possiamo adattarci a qualsiasi cosa” : “La specie che sopravvive non è quella più forte ma quella che si adatta meglio”. Beppe Grillo, mentre le trattative per il governo devono ancora ufficialmente iniziare, ha pubblicato un video sul suo blog in cui parla metaforicamente della natura umana e quindi del suo Movimento 5 stelle. “Noi siamo un po’ dentro democristiani, un po’ di destra, un po’ di sinistra, un po’ di centro… possiamo ...

"I Cinque Stelle non fanno paura" La Confindustria sdogana Grillo Ma gli industriali vogliono la GroKo : L'avanzata del Movimento Cinque Stelle con i suoi programmi, non preoccupa il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, oggi a Milano per l'assemblea di Sistema moda Italia. I Cinque Stelle "sono un partito democratico, non fanno paura" dice. "Riteniamo che alcuni provvedimenti abbiamo dato effetti sull'economia reale in questo momento storico, Segui su affaritaliani.it

Renzi - Grillo : “Non farà da stampella al nostro governo? Mi dispiace un po’” : “Non farà da stampella al nostro governo? Mi dispiace un po’”, così Beppe Grillo ironizza sul discorso di Matteo Renzi lasciando l’hotel Parco dei Principi sede del comitato elettorale. L'articolo Renzi, Grillo: “Non farà da stampella al nostro governo? Mi dispiace un po’” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Grillo : grazie italiani - avete capito che non siamo spot : Per il garante del MoVimento 5 Stelle il Paese ha saputo andare oltre la rassegnazione ed il torpore con passione