: Semplicemente grazie - beppe_grillo : Semplicemente grazie - Agenzia_Ansa : #M5s @beppe_grillo ai militanti, 'Non mollo, Sarò sempre la vostra voce. Grazie' - Mov5Stelle : LA QUARTA PROFEZIA DI FASSINO: 'Mi pare difficile un governo del MoVimento 5 Stelle'. Vale la pena ricordare la su… -

Sul suo blogscrive "a chi mi spinge a non mollare (come potrei?)" e poi aggiunge: "Io sono sempre con voi e sarò la vostra voce quando non ne avrete più". Il post è una serie di ringraziamenti a tante persone, ma - scrive- il"più forte e perché no, gridato, è per chi non ce la fa più, per chi lotta ogni giorno contro uno stato assente, nonostante la miriade di problemi economici, burocratici, di salute. Uno stato che non tutela i più deboli non è degno di definirsi tale".(Di giovedì 15 marzo 2018)