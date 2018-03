Gran Bretagna | rendimento in aumento nell' asta di decennali

Spia russa - Mosca risponde a premier May. Lavrov : espelleremo i diplomatici della Gran Bretagna : È scontro tra Londra e Mosca sul caso della ex Spia russa Sergej Skripal avvelenata .Ieri Il Regno Unito ha espulso 23 diplomatici russi.

Spia russa - la Gran Bretagna all'Onu : "Attacco su suolo inglese". E May espelle 23 diplomatici russi : L'ambasciatore britannico denuncia la "violazione dell'articolo 2 della carta delle Nazioni Unite". Londra è convinta della responsabilità del Cremlino nell'avvelenamento dell'ex agente del Kgb Serghei Skripal: "Aggressione coerente con i metodi di Mosca" scrive Theresa May nella lettera inviata al segretario Onu Guterres. Intanto, arriva il sostegno degli Usa: "Mosca responsabile, solidali con la Gran Bretagna"

Spia russa - la Gran Bretagna all'Onu : 'E' stato un attacco su suolo britannico' : L'ambasciatore britannico all' Onu , Jonathan Allen , in una riunione del Consiglio di Sicurezza sull'ex Spia russa avvelenata, ha definito quanto accaduto una "violazione dell'articolo 2 della Carta ...

Russia-Gran Bretagna - è alta tensione : la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca minaccia : "È scontro - reagiremo" : Altissima tensione tra Regno Unito e Russia. «Il governo britannico ha scelto lo scontro con la Russia: è evidente che scegliendo i metodi unilaterali e non trasparenti per le indagini...

Spia avvelenata con gas nervino - Gran Bretagna espelle 23 diplomatici della Russia. La replica di Mosca è durissima : cresce la tensione : Il primo ministro britannico Theresa May ha dichiarato oggi che il Regno Unito intende espellere 23 diplomatici russi dopo che Mosca non ha fornito entro la scadenza prevista informazioni circa come sia potuto avvenire che una Spia russa già al servizio del controspionaggio inglese sia stato avvelenato con gas nervino risalente all’epoca sovietica. “Non e’ possibile altra conclusione – ha detto la May – se non che ...

WhatsApp firma un accordo in Gran Bretagna : nessuna condivisione con Facebook : WhatsApp ha siglato un accordo con le autorità britanniche, impegnandosi a non condividere i propri dati con Facebook, almeno fino a quando i due servizi non saranno in regola con il General Data Protection Regulation. L'articolo WhatsApp firma un accordo in Gran Bretagna: nessuna condivisione con Facebook proviene da TuttoAndroid.

Resa dei conti Gran Bretagna-Russia sull'ex spia. Europa e Stati Uniti con la premier May : Rullano i tamburi di guerra, anche se per ora è guerra di parole, fra Londra e Mosca sulla vicenda del tentato avvelenamento con un micidiale agente nervino, domenica 4 marzo a Salisbury, dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia. Una vicenda che si colora di nuovi misteri, fra accuse incrociate, sospetti sempre più tenebrosi, minacce ormai incombenti di sanzioni e contro-sanzioni, ombre di rappResaglie diplomatiche ...

L'economia della Gran Bretagna spinge sull'acceleratore malgrado la Brexit : Il capo del Tesoro britannico Philip Hammond ha presentato le nuove previsioni ufficiali, che vedono L'economia britannica in crescita nel prossimo biennio, malgrado l'incertezza per la Brexit

L'economia della Gran Bretagna spinge sull'acceleratore malgrado la Brexit : Il quadro generale su economia e occupazione è dunque tracciato in termini ottimistici. Hammond ha confermato una crescita all'1,4 e all'1,3% nel 2019 e nel 2020 e, poi, ritoccato all'insù le stime ...

La Gran Bretagna riapre le indagini su 14 morti ritenute "non sospette" : La polizia e i servizi segreti dell'MI5 compiranno nuovi accertamenti sul decesso, negli ultimi anni nel Regno Unito, di persone russe o legate in qualche modo alla Russia, sulle cui circostanze sono stati in passato sollevati dubbi

Gran Bretagna contro Russia - cosa sappiamo dell'avvelenamento degli Skripal : L'ex spia russa Skripal e sua figlia sono stati avvelenati con agenti nervini lo scorso 4 marzo. Theresa May accusa apertamente la Russia: ecco cosa si sa

Gran Bretagna contro Russia - cosa sappiamo dell’avvelenamento degli Skripal : (Foto: Sutulo / pixabay.com) Lo scorso 4 marzo l’ex colonnello russo Sergei Skripal e sua figlia Yulia sono stati trovati incoscienti su una panchina a Salisbury (contea del Wiltshire, Inghilterra) e ricoverati in condizioni gravi. Il 6 marzo è arrivata la conferma: i due sono stati esposti a un agente nervino e, con loro, ne ha fatto le spese Nick Bailey, il sergente di polizia che li ha soccorsi, anche lui ricoverato in condizioni ...

Oltre mille bimbe drogate e violentate - lo scandalo che indigna la Gran Bretagna : Oltre mille bimbe drogate e violentate, lo scandalo che indigna la Gran Bretagna Una inchiesta giornalistica ha rivelato un vasto giro di sfruttamento della prostituzione minorile nell’area di Telford andato avanti per decenni senza che nessuna autorità intervenisse nonostante le ripetute segnalazioni da parte di diversi soggetti.Continua a leggere Una inchiesta giornalistica ha rivelato un […] L'articolo Oltre mille bimbe drogate e ...