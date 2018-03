Governo | Richetti | Salvini se la canta e se la suona da solo

Elezioni - Carofiglio a Richetti : “No del Pd a dialogo col M5s? Errore. Governo 5 Stelle-Lega sarebbe catastrofe da evitare” : “Un Governo Lega- M5s? sarebbe una catastrofe politica e sociale per il Paese, andrebbe il più possibile scongiurata. Credo che non sia giusto per scopi di polemica politica suggerire e risuggerire che sarebbe opportuno una alleanza Lega-M5s”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio , replica al senatore dem Matteo Richetti . Ed esprime dissenso anche sulla chiusura al M5s: “Non sono del tutto convinto che sia corretto, ...

Governo : Richetti - responsabilità è anche opposizione seria : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “La posizione del Pd non è ‘con questi non parliamo e non ci sediamo neanche al tavolo’, noi non riserveremo lo stesso atteggiamento, di insulto e dileggio, che in questi anni ci ha riservato il Movimento 5 Stelle. Semplicemente, volevamo fare cose per l’Italia diametralmente opposte, gli italiani ci hanno detto ‘no, grazie’. La responsabilità sollecitata dal Presidente ...