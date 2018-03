Governo M5S e Lega? Di Maio e Salvini pronti a dire sì

Sondaggi Governo ElezioniI 2018/ Elettori Pd : il 59% spinge per un’alleanza con M5s e LeU : Sondaggi Governo e analisi Elezioni 2018: i più votati al Senato e il voto delle donne. Mancato successo per Fedeli e Boldrini, ecco le stime del voto femminile in Italia(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:55:00 GMT)

Elezioni - prove di Governo M5S-Lega : Ho ricordato a Salvini che il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il ...

Camere - Salvini chiama Di Maio/ Governo M5s-Lega : legge elettorale e nuovo voto. Grillini “a noi Montecitorio” : Camere e nomine, Salvini chiama Di Maio: primo contatto e possibile piano. Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini, "a noi spetta Montecitorio"(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Terzo valico - Sala : “Indispensabile - M5S pensa all’ambiente ma non al traffico”. “Olimpiadi? Difficile muoversi senza Governo” : “Olimpiadi? Non sono città a candidarsi ma Coni ad avanzare candidature. Milano rimane immobile ma non giudico pero chi lui propone. senza Governo è comunque Difficile muoversi”, così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato a margine della presentazione della nuova linea Frecciarossa Genova- Milano – Venezia. “Terzo valico indispensabile, M5S fa ambientalista ma non considera il traffico auto che si risolve con ...

Apertura della Lega al M5s per il Governo. Di Maio : 'a noi spetta Montecitorio' : Salvini chiama Salvini chiama il capo politico dei Cinque Stelle per trovare un accordo sulle nomine dei vertici di Camera e Senato in vista poi di una intesa di governo. Stop di Berlusconi ' mai un ...

Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : Non vuole accordi organici ma ribadisce serve 'una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Non sono disponibile a partecipare a un Governo a ogni costo che duri qualche ...

Salvini apre a un Governo con M5s - telefonata con Di Maio - : Il leader della coalizione di centrodestra sente anche Grasso e Martina: "Rispettare il voto degli italiani". Il leader dei pentastellati: "Siamo la prima forza politica del Paese, la presidenza della Camera venga attribuita a noi". LO SPECIALE

Governo - Salvini apre al M5S e chiama Di Maio : «Ok a confronto su presidenze» : La guerra di posizione in atto nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi riapre i giochi sugli accordi per le nomine alla presidenza delle Camera ma anche nuovi possibili scenari di...

Matteo Salvini apre al M5S per il Governo ma Silvio Berlusconi lo gela : Anzi, nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Sono contrario al ...

Dal M5s tutto un altro film : faremo il Governo senza fretta - in Germania ci hanno messo 6 mesi : Il leader del MoVimento Di Maio affida il mandato ai capigruppo Toninelli e Grillo per chiudere rapidamente la questione della presidenza delle Camere e non vuole conflitti con l'Europa: 'non ...

Un Governo con la Lega o il ritorno al voto? La base M5S sui social si divide : Un governo M5s-Lega o meglio tornare al voto? La base 5 stelle, sui social, appare divisa tra chi vede un'opportunità in un'intesa "programmatica" con il Carroccio di Matteo Salvini e chi, invece, critica un'alleanza con chi in passato è stato alleato, come scrive Marco, "con i ladri degli altri partiti".I militanti pentastellati, ormai 'orfani' del vecchio blog di Beppe Grillo dove si sfogavano in massa (la nuova versione non ...